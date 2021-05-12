Химик из университета Шеффилда заявил, что в Чернобыле возобновилась цепная реакция. Украинцы опровергают

Источник материала: Onliner

В научном журнале Science 5 мая вышла статья , в которой утверждалось, что в разрушенном энергоблоке ЧАЭС снова протекают реакции деления в топливосодержащих материалах. Об этом изданию рассказал химик Нил Хайятт из университета Шеффилда. Сегодня руководство ЧАЭС опровергло эту информацию.

На ЧАЭС заявили, что после установки в проектное положение в 2016 году арки на объект «Укрытие», который накрыл собой разрушенный реактор, отдельные датчики фиксировали «рост нейтронной активности, но превышений пределов безопасной эксплуатации не наблюдалось».

«За весь период наблюдений с начала установления арки в проектное положение превышений пределов безопасной эксплуатации не наблюдалось. В настоящее время показания датчиков во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающейся цепной реакции деления», — говорится в сообщении ЧАЭС.