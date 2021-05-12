Обзор чрезвычайных происшествий

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Взрыв газа в Витебске

Взрыв газа в Витебске, травмы получил мужчина. По информации МЧС, инцидент произошел в квартире по улице Терешковой. На пятом уровне десятиэтажки ударной волной выбило стекла. Во время ЧП дома находился хозяин. Он вышел на улицу сам, жильца госпитализировали с ожогами. Вспышка газовоздушной смеси пожара не вызвала, говорят в МЧС. Разрушена кухня. Причины выясняются.

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О ЧП на линию МЧС сообщили соседи погорельца. Как рассказали жильцы, хозяин квартиры злоупотребляет спиртным, за что состоит на учете. Чтобы попасть в горящее помещение, спасателям пришлось вскрыть дверь. Мужчину нашли без сознания за диваном. Пострадавшего вынесли на свежий воздух, а после ему оказали помощь медики.

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Пробираясь сквозь пламя, мужчина обгорел, его госпитализировали. Сообщается, что искра вспыхнула в деревянном частном доме, когда хозяин отдыхал. Чудом он проснулся, выбежал на улицу и прибежал к соседям, где вызвал спасателей. За это время стихия практически полностью уничтожила строение. По информации МЧС, после выздоровления погорелец будет жить у брата.

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ЧП произошло в квартире по улице Кулешова. Пламя разгулялось на балконе второго этажа. В жилище находились хозяин и его гость. Мужчин вывели на улицу, им оказали медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась. В результате возгорания закопчены стены и потолок. Причины инцидента установят специалисты.

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Выяснилось, что при работе с мотокультиватором на личном приусадебном участке одежду мужчины зацепило фрезой. Затем под сельхозтехнику затянуло и ноги. Пострадавшему помогали выбраться спасатели. Он с травмами попал в больницу.

