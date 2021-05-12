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Возле Пружан ликвидировали мини-завод по производству самогона

12.05.2021 20:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Пружанском районе ликвидировали мини-завод по производству самогона, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Возле Пружан ликвидировали мини-завод по производству самогона

В деревне Ровбицк у неработающего сельчанина обнаружили самогонный аппарат и 135 л самогонной браги. Ингредиент находился в специальных емкостях, готовый к процессу производства алкогольного напитка.

Мужчина уверял, что производство наладил с целью личного пользования.

Мини-завод по производству самогона ликвидирован.

 
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В Пружанском районе ликвидировали мини-завод по производству самогона, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
 
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