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В телеге сегодня. «Уровень стресса, в котором был подписан декрет – крайне высок»

12.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Рефлексия и реакция – об одной из самых главных новостей последних дней.

Декрет грубо вписывается в нынешние правовые рамки, несовершенен как механизм транзита (а может ли он быть совершенен?).

Но для каждого из членов «политбюро» создаются личные позиции для торга. Теперь с ними вынуждены будут договариваться (по крайней мере, таков сценарий декрета).

Но сейчас хочется о другом. Лазить в голову Лукашенко — не наш конёк, есть авторы, которые делают это гораздо более профессионально. Но в данный момент уже даже невооруженным глазом заметно, что уровень стресса, в котором был подписан декрет — крайне высок.

«Давайте прекратим это не нужное никому противостояние», «давайте вспомним о тех, кто под другими символами, кого здесь нет». Это с одной стороны, риторика. С другой стороны — никаких послаблений на фронте борьбы с крамолой.

Ходят слухи, что Виктора Александровича Лукашенко вернули закрытым указом в Совбез. Он посещал в преддверии праздников дворец. Метания? Убрать, чтобы потом вернуть? Выглядит, как метания.

Это, а также другие косвенные факторы, заставляют предполагать, что Лукашенко относится к сложившейся ситуации куда серьёзнее, чем это видно даже с обывательской стороны, где видны только жёсткие репрессии.

В чем причина? Мы не знаем и не видим всего, но можно предположить, что окончательно к Лукашенко пришло осознание, что прекращение его жизни физически — это самый прямой путь к достижению компромисса всех внешних и внутренних игроков. Поэтому, даже если этой угрозы нет, а заговоры плетутся на уровне провокаций с потерявшими нюх политологами, то это не значит, что этот фактор угрозы куда-то уходит.

Впрочем, этот факт был очевиден и раньше. Просто нужно было время, чтобы сквозь фильтры эта информация дошла к самому Лукашенко и была осознанна им, пережита внутренне. Следствием чего явился шаг с декретом и, возможно, другие шаги, которые будут в скором времени.

«С большей вероятностью, после Лукашенко не будет преемственности»

 
Теги: Новости
 
 
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Телеграм-канал Рефлексия и реакция – об одной из самых главных новостей последних дней.
 
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