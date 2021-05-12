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Бесправник на мотоцикле разогнался на МКАД до 200 км/ч, уходя от погони ГАИ

12.05.2021 21:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инспекторы с погоней задерживали бесправника на мотоцикле, сообщили в ГАИ Минска.

Инцидент произошел 11 мая, около 23.45. На развязке МКАД и проспекта Независимости инспекторы попытались остановить мотоцикл Suzuki, однако водитель требование об остановке проигнорировал и начал скрываться.

Мотоциклист поехал со скоростью более 200 км/ч по внешнему кольцу МКАД в сторону Логойского тракта. К погоне присоединились еще два экипажа ГАИ и смогли задержать нарушителя и его пассажира на 16-м километре Слуцкого шоссе.

В ходе разбирательства выяснилось, что 21-летний парень не имеет права управления мотоциклом. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за езду без прав.

Парня доставили в РУВД, а мотоцикл поместили на охраняемую стоянку.

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Теги: Минск
 
 
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Парня доставили в РУВД, а мотоцикл поместили на охраняемую стоянку.
 
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