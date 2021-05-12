ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси — сильная магнитная буря

12.05.2021 21:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня, 12 мая, на Земле наблюдается магнитная буря уровня G3. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.



График: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

Отмечается, что она началась в 15.00 по UTC, то есть, примерно в шесть вечера по минскому времени, пишет 42.tut.by

Буря уровня G3 — это сильная буря. Как говорится на сайте Белгидромета, во время такой геомагнитной бури могут возникнуть: перенапряжения в промышленной электросети; ложные срабатывания автоматики; кратковременные сбои GPS-навигации и низкочастотной радионавигации, перебои коротковолновой связи; полярное сияние на широте Риги и Москвы.

Напомним, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитного шторма по воздействию вариаций магнитного поля Земли на людей, животных, электротехнику, связь, навигацию и так далее.

Как говорил ранее в комментарии для 42.TUT.BY Евгений Багашов, научный сотрудник лаборатории проблем ядерной физики и безопасности Научного учреждения «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси: «Имеются лишь многочисленные исследования, показывающие корреляцию между изменениями космической погоды и различными заболеваниями человека. Но одной корреляции для установления причинной связи недостаточно. Одна из гипотез (просто для примера) утверждает, что основной канал воздействия космической погоды на человека — это модуляция резонанса Шумана (резонансной частоты электромагнитных волн в атмосфере). Резонанс Шумана, в свою очередь, тесно связан с циркадными ритмами (биологическими „часами“) и, таким образом, может оказывать воздействие на организм в целом. Но до сих пор непонятно, как это работает, — отсюда и большая часть сомнений. Кроме того, космическая погода влияет непосредственно на земную».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 12 мая, на Земле наблюдается магнитная буря уровня G3. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
 
Новости дня
Новости разные
 
Польшча падтрымае даследаванні пераследуемых навукоўцаў з Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by