Россельхознадзор разрешил поставки помидоров и перцев с двух белорусских предприятий

Россельхознадзор разрешил поставки помидоров и перцев с двух предприятий Беларуси.



Источник: guprminsk.by

«Россельхознадзор с 12 мая 2021 года разрешает ввоз в Российскую Федерацию томатов и перцев с двух белорусских предприятий: ОАО "ТК "Берестье" (Брестская область), КУП "Минская овощная фабрика" (Минская область)», — сообщает ведомство.

Решение принято по итогам представленных белорусской стороной материалов о проведенных фитосанитарных обследованиях томатов и перцев закрытого грунта в местах производства на предмет отсутствия вируса мозаики пепино, а также под гарантии белорусской Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений.

9 октября 2020 года Россельхознадзор ввел ограничения на поставки томатов и перцев из Минской области в связи с обнаружением в продукции из этого региона вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus). Аналогичный запрет был введен в отношении поставок томатов и перцев из Брестской области 30 октября.