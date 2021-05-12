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В Ивьевском районе столкнулись две фуры
Источник материала: Навiны
При столкновении фур в Ивьевском районе одного из водителей зажало в кабине.
По информации МЧС, утром 12 мая поступило сообщение о том, что вблизи деревни Некраши в Ивьевском районе произошла авария, одному из пострадавших требуется помощь спасателей.
Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что столкнулись да грузовых автомобиля — Iveco и MAN. 36-летний водитель Iveco не мог выбраться самостоятельно: его зажало между сиденьем, панелью и дверью в деформированной кабине.
Спасатели срезали дверь, приподняли и зафиксировали сиденье, обрезали ремень безопасности, отжали верхнюю стойку, аккуратно вытащили пострадавшего водителя из кабины и госпитализировали.
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При столкновении фур в Ивьевском районе одного из водителей зажало в кабине.
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