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Лидера стачкома «Беларуськалия» арестовали на 30 суток
12.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Анатолий Бокун был задержан в родительском доме 8 мая.
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12 мая в здании Солигорского РОВД прошел суд над лидером стачкома «Беларуськалия» Анатолием Бокуном. Как сообщает телеграм-канал стачкома, судья Юрий Блоцкий присудил ему 30 суток ареста.
Кроме того, в отношении Бокуна был составлен протокол за неповиновение сотрудникам милиции, так что лидера стачкома ждет еще один суд.
В среду в Вильнюсе у посольства Норвегии
Напомним, что Анатолий Бокун
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Анатолий Бокун был задержан в родительском доме 8 мая.
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