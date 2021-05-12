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Лидера стачкома «Беларуськалия» арестовали на 30 суток

12.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Анатолий Бокун был задержан в родительском доме 8 мая.

Лидера стачкома «Беларуськалия» арестовали на 30 суток

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12 мая в здании Солигорского РОВД прошел суд над лидером стачкома «Беларуськалия» Анатолием Бокуном. Как сообщает телеграм-канал стачкома, судья Юрий Блоцкий присудил ему 30 суток ареста.

Кроме того, в отношении Бокуна был составлен протокол за неповиновение сотрудникам милиции, так что лидера стачкома ждет еще один суд.

Лидера стачкома «Беларуськалия» арестовали на 30 суток

В среду в Вильнюсе у посольства Норвегии прошла акция солидарности с Бокуном, в которой участвовали неравнодушные белорусы.

Напомним, что Анатолий Бокун был задержан 8 мая в доме родителей в Копыльском районе. В прошлом году под арестом он провел в сумме больше 50 дней.

«В Солигорском ИВС меня глушили звуком — включали Солодуху и гимн. За то, что я 20 лет их кормил?»

 
 
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Анатолий Бокун был задержан в родительском доме 8 мая.
 
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