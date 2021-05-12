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«Мешков Брест» дал бой «Барселоне» в гандбольной Лиге чемпионов, но уступил в концовке

12.05.2021 21:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

БГК «Мешков Брест» в напряженной борьбе уступил «Барселоне» в первом четвертьфинальном матче гандбольной Лиги чемпионов — 29:33.


Фото: «Мешков Брест»

Брестчане впервые в истории пробились в четвертьфинал главного клубного турнира Европы и сразу попали на главного фаворита Лиги чемпионов — испанскую «Барселону». Положение хозяев ухудшалось отсутствием по ряду причин нескольких ключевых игроков.

Тем не менее, «Мешков Брест» навязал титулованному сопернику борьбу и по ходу матча смог отыграть отставание в шесть мячей. За шесть минут до окончания встречи счет был 28:28, но концовку увереннее провели гости, получив четырехочковое преимущество перед ответной игрой, которая состоится через неделю.

 
Теги: Брест
 
 
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БГК «Мешков Брест» в напряженной борьбе уступил «Барселоне» в первом четвертьфинальном матче гандбольной Лиги чемпионов - 29:33.
 
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