«Мешков Брест» дал бой «Барселоне» в гандбольной Лиге чемпионов, но уступил в концовке

Источник материала: Tut.by

БГК «Мешков Брест» в напряженной борьбе уступил «Барселоне» в первом четвертьфинальном матче гандбольной Лиги чемпионов — 29:33.



Фото: «Мешков Брест»

Брестчане впервые в истории пробились в четвертьфинал главного клубного турнира Европы и сразу попали на главного фаворита Лиги чемпионов — испанскую «Барселону». Положение хозяев ухудшалось отсутствием по ряду причин нескольких ключевых игроков.

Тем не менее, «Мешков Брест» навязал титулованному сопернику борьбу и по ходу матча смог отыграть отставание в шесть мячей. За шесть минут до окончания встречи счет был 28:28, но концовку увереннее провели гости, получив четырехочковое преимущество перед ответной игрой, которая состоится через неделю.