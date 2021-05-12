|
"Толя, держись!" Анатолий Бокун осужден на 30 суток
Источник материала: Партизан
Лидера страйкома "Беларуськалия" Анатолия Бокуна осудили на 30 суток. Об этом
Анатолий Бокун / t.me/stachkom
Там же сообщается, что передачу для него не приняли.
Коллеги допускают, что Бокуна могут судить еще раз и увеличить срок ареста, обвинив в неповиновении милиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидера страйкома "Беларуськалия" Анатолия Бокуна осудили на 30 суток. Об этом сообщается в ТГ-канале стачкома.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)