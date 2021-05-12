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"Толя, держись!" Анатолий Бокун осужден на 30 суток

12.05.2021 21:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидера страйкома "Беларуськалия" Анатолия Бокуна осудили на 30 суток. Об этом сообщается в ТГ-канале стачкома.



Анатолий Бокун / t.me/stachkom

Там же сообщается, что передачу для него не приняли.

Коллеги допускают, что Бокуна могут судить еще раз и увеличить срок ареста, обвинив в неповиновении милиции.
 
 
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Лидера страйкома "Беларуськалия" Анатолия Бокуна осудили на 30 суток. Об этом сообщается в ТГ-канале стачкома.
 
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