﻿ Виктор Медведчук покинул Офис генерального прокурора. Меру пресечения изберут завтра. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Виктор Медведчук покинул Офис генерального прокурора. Меру пресечения изберут завтра

12.05.2021 21:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Политик рассказал журналистам, что ознакомился с подозрением. На ознакомление с материалами дела защите Медведчука дали три часа.


Фото: скриншот

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук вечером в среду, 12 мая, вышел из Офиса генерального прокурора, куда пришел, чтобы получить подозрение. Он сказал, что прокуроры дали ему ознакомиться с копией подозрения, но оригинал не вручили. Транслировало заявление Медведчука Нromadske.

Медведчук рассказал, что его подозревают в совершении государственной измены и нарушении правил войны, в частности речь идет о разграблении национальных ценностей в оккупированном Крыму.

"Согласно действующему законодательству подозрение не вручили, но с подозрением я ознакомился вместе с адвокатом", - сказал он.

Адвокат нардепа отметил, что прокуроры вручили экземпляр сообщения о подозрении. Кроме того, на ознакомление с материалами дела защите Медведчука дали три часа.

"Подозрения, как нам сказали, направили вчера в Секретариат ВР и по моему адресу проживания", - добавил Медведчук.

Он также отдельно добавил, что не планирует уезжать из Украины.

Адвокат Медведчука Богдан Коваль сказал, что судебное заседание по избранию меры пресечения, скорее всего, будет уже в четверг.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политик рассказал журналистам, что ознакомился с подозрением. На ознакомление с материалами дела защите Медведчука дали три часа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сучаснае беларускае кіно на Свабодзе. «Дэбют». Рэжысэр: Настасься Мірашнічэнка. Беларусь, 2017
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by