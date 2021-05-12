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ХАМАС выпустил в сторону Тель-Авива 130 ракет

12.05.2021 21:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Боевики ХАМАС объявили вечером 12 мая о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей.

ХАМАС выпустил в сторону Тель-Авива 130 ракет
Фото: alwatanvoice.com

Как заявили в ХАМАС, ракетные обстрелы была возобновлены после атаки израильских военных по объектам в секторе Газа, а также убийства командиров ХАМАС, сообщил палестинский информационный портал Donia Al-Watan.

Одна из ракет попала в дом в городе Сдерот, который расположен вблизи Сектора Газа. В результате попадания три человека пострадали. Еще одна ракета попала в дом в городе Ашкелон.

Как заявила Армия обороны Израиля, сирены противовоздушной обороны сработали в центральных и южных районах Израиля. Жители населенных пунктов, оказавшихся в радиусе поражения направляются в бомбоубежища.

 
 
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Боевики ХАМАС объявили вечером 12 мая о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей.
 
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