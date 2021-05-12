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Найдите 10 отличий. Белорусские кондитеры сделали такую же упаковку, как у конкурентов, и поплатились

12.05.2021 22:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В конце прошлого года закончилось маленькое, но очень важное для некоторых расследование, касающееся шоколадных конфет. Компания «Спартак» заметила ну очень похожую упаковку конфет у конкурентов — компании «Юниаква». У одних набор назывался Ilpasso, у других — Impresso. Представители торгового гиганта обратились в МАРТ, а сегодня стало известно об итогах «войны».

Как оказалось, конфеты «Спартака» продавались семь лет и хорошо рекламировались, а вот «Юниаква» начала производить их только в конце 2019-го. В ходе антимонопольного расследования было установлено, что последняя решила сэкономить и заказала разработку дизайна у литовской типографии на основании упаковок конфет известных брендов, в том числе «Спартака».

В итоге МАРТ нашел свидетельства имитации внешнего вида упаковки. Выпускать конфетки запретили, нереализованные остатки постановили изъять, а компанию «Юниаква» привлечь к суду.

Теперь же экономический суд Могилевской области привлек недобросовестного конкурента к административной ответственности. Сумма наложенного штрафа  400 базовых величин, что составляет 11,6 тысячи рублей. Решение суда вступило в законную силу, ООО «Юниаква» не обжаловалось.

 
 
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В конце прошлого года закончилось маленькое, но очень важное для некоторых расследование, касающееся шоколадных конфет. Компания «Спартак» заметила ну очень...
 
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