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Найдите 10 отличий. Белорусские кондитеры сделали такую же упаковку, как у конкурентов, и поплатились
Источник материала: Onliner
В конце прошлого года закончилось маленькое, но очень важное для некоторых
Как оказалось, конфеты «Спартака» продавались семь лет и хорошо рекламировались, а вот «Юниаква» начала производить их только в конце 2019-го. В ходе антимонопольного расследования было установлено, что последняя решила сэкономить и заказала разработку дизайна у литовской типографии на основании упаковок конфет известных брендов, в том числе «Спартака».
В итоге МАРТ нашел свидетельства имитации внешнего вида упаковки. Выпускать конфетки запретили, нереализованные остатки постановили изъять, а компанию «Юниаква» привлечь к суду.
Теперь же экономический суд Могилевской области привлек недобросовестного конкурента к административной ответственности. Сумма наложенного штрафа — 400 базовых величин, что составляет 11,6 тысячи рублей. Решение суда вступило в законную силу, ООО «Юниаква» не обжаловалось.
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Найдите 10 отличий. Белорусские кондитеры сделали такую же упаковку, как у конкурентов, и поплатились
В конце прошлого года закончилось маленькое, но очень важное для некоторых расследование, касающееся шоколадных конфет. Компания «Спартак» заметила ну очень...
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