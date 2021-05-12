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На МКАД 21-летний мотоциклист пытался удрать от ГАИ. Он ехал быстрее 200 км/ч (видео)

12.05.2021 22:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера вечером на кольцевой были гонки. Ближе к полуночи на пересечении МКАД с проспектом Независимости водитель мотоцикла «Сузуки» проигнорировал требования сотрудника ГАИ и попытался скрыться. Началось преследование.

На требования инспекторов мотоциклист не реагировал и продолжал двигаться по внешнему кольцу МКАД в направлении Логойского тракта со скоростью свыше 200 км/ч. Позже к погоне присоединился еще один экипаж, а затем и третий. На 16-м км Слуцкого шоссе водителя вместе с его пассажиром удалось задержать.

Позже было установлено, что 21-летний мотоциклист ехал без прав, а потому решил не останавливаться. Раньше он уже попадался без прав. Молодого человека доставили в Первомайское РУВД Минска. Мотоцикл поместили на охраняемую стоянку.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера вечером на кольцевой были гонки. Ближе к полуночи на пересечении МКАД с проспектом Независимости водитель мотоцикла «Сузуки» проигнорировал требования...
 
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