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Экспорт товаров в натуральном выражении увеличился в первом квартале почти на четверть

12.05.2021 22:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В январе — марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 21,1%, импорт — на 3,7%, сообщил Белстат.

Экспорт товаров в натуральном выражении увеличился в первом квартале почти на четверть

Средние цены экспорта увеличились на 2,6%, импорта — на 10,2%, передает БелаПАН.

В январе — марте внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 16 млрд 993,8 млн долларов, что на 18,9% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Экспорт — 8 млрд 205,6 млн долларов (+24,3%), импорт — 8 млрд 788,2 млн долларов (+14,3%).

Рост внешнеторгового оборота товаров в начале года связан с низкой прошлогодней базой, в дальнейшем ожидается стагнация, отмечал ранее в комментарии БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, комментируя данные статистики.

По словам Романчука, белорусская внешняя торговля в основном зависит от экспорта нефтепродуктов, в начале прошлого года «был тотальный провал по этой статье, когда не было договоренностей по поставкам нефти из России». Кроме того, и цены были меньше. «В этом году цены на нефтепродукты и калийные удобрения подросли, поэтому и цифры экспорта выросли. Но никаких изменений в структуре экспорта не происходит, все базируется на сырьевых ресурсах. Позитивных новостей, что белорусская экономика нащупала драйверы роста, на основании роста экспорта в первом месяце нет и не будет», — сказал эксперт.

По его мнению, в дальнейшем будет стагнация внешней торговли.

 
Теги: Новости
 
 
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В январе — марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 21,1%, импорт — на 3,7%, сообщил...
 
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