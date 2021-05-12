Без белья и комплексов. Синди Кроуфорд в новой откровенной съемке показывает, как выглядеть на 30 в 55

Источник материала: Tut.by

В последнее время супермодель 90-х редко появляется в глянце. Ее время занимают семья, путешествия, прогулки и спорт на свежем воздухе, а также поддержка начинаний ее детей — копия мамы, Кайя Гербер, уже стала звездой модельного бизнеса. Но в этот раз Синди сделала исключение, согласившись поработать с Vogue. Результат превзошел все ожидания!

Синди в шутливой манере поблагодарила дуэт фотографов Luigi & Iango, которые работали над этой съемкой, отметив: «Мне напомнили, что я люблю в моделинге больше всего — коллаборации и объемные укладки! Ха! Эта съемка была такой веселой!».

Не только веселой, но и эффектной. 55-летняя Синди в каждом кадре демонстрирует не только отличную физическую форму, но и энергичность, сексуальность, юмор (да-да, присмотритесь — в этой нарочитой эротичности много иронии).









Да и все образы из серии «всё лучшее сразу»: корсеты, бра, кожа, полупрозрачный комбинезон, кружевное боди, туфли с шипами… Ох! На такой королеве как Синди всё это выглядит уместно, притягательно и свежо (а вот представьте себе в этом, например, Настю Волочкову).

























Напомним, что «секреты красоты» Синди, как водится, никакие, в общем-то, не секреты: ЗОЖ (много свежего воздуха, много сна, много активности), правильное питание (рыба, овощи, много белковых продуктов — модель признается, что ее рацион идеален на 80%) и, конечно спорт (тренировки пять раз в неделю — кардио и силовые). Но главное — что? Главное — здоровое отношение к себе, которое и делает Синди такой красоткой, а не нудной сухой женщиной с идеальными ягодицами:

— Для меня здоровый образ жизни — это баланс. Я не хочу быть одной из тех людей, которые восклицают: «О нет, я пропустил тренировку, теперь так нервничаю». Это уже не про здоровье. В моей жизни баланс — это когда у меня есть время для друзей, семьи, благотворительности, для себя и для работы. Когда я чувствую, что правильно распределяю время, тогда я чувствую себя прекрасно.