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БГК уступил четыре мяча «Барселоне» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

13.05.2021 06:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Брестский гандбольный клуб на домашней площадке уступил «Барселоне» со счетом 29:33.

БГК уступил четыре мяча «Барселоне» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Игра прошла вечером 12 мая во дворце спорта «Виктория». Ответная встреча состоится 22 мая на выезде.

Белорусский клуб впервые в своей истории прошел в восьмерку сильнейших на турнире.

 
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В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Брестский гандбольный клуб на домашней площадке уступил «Барселоне» со счетом 29:33.
 
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