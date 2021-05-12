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БГК уступил четыре мяча «Барселоне» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Источник материала: Навiны
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Брестский гандбольный клуб на домашней площадке уступил «Барселоне» со счетом 29:33.
Игра прошла вечером 12 мая во дворце спорта «Виктория». Ответная встреча состоится 22 мая на выезде.
Белорусский клуб впервые в своей истории прошел в восьмерку сильнейших на турнире.
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В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Брестский гандбольный клуб на домашней площадке уступил «Барселоне» со счетом 29:33.
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