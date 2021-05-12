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Топливо в Беларуси снова дорожает

13.05.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Концерн «Белнефтехим» анонсировал традиционное еженедельное повышение стоимости топлива в Беларуси. Цена вырастет на 1 копейку за литр уже завтра.

С 13 мая стоимость 1 литра бензина будет такой:

АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 84 копейки,

АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 94 копейки,

АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 16 копеек,

ДТ — 1 рубль 94 копейки.

Концерн «Белнефтехим» объясняет рост цен «продолжающимся ростом мировой котировки нефти. Средняя котировка нефти за первую декаду мая составила 69,2 доллара США за 1 баррель и выросла по отношению к январю текущего года на 26%. Предельный максимальный уровень цен на моторное топливо с начала года увеличился на 7%».

Данное повышение стоимости топлива - четырнадцатое в этом году. Предыдущее произошло неделю назад.

 
 
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Концерн «Белнефтехим» анонсировал традиционное еженедельное повышение стоимости топлива в Беларуси. Цена вырастет на 1 копейку за литр уже завтра. С 13 мая...
 
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