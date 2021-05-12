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Организаторы наркомаркета задержаны в Оршанском районе – видео
13.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Двое 25-летних жителей Витебска, передвигавшихся на авто, остановили на трассе Брест – Минск. В машине Infiniti нашли 125 свертков с наркотиком.
Дилеры планировали разложить закладки в тайниках в Минской области. Там же они собрались забрать около кило гашиша для продажи.
Задержанные были организаторами виртуального наркомаркета, в отношении них возбуждены уголовные дела.
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Сотрудники милиции задержали в Оршанском районе двух молодых людей, которые торговали гашишем. Смотрите на видео кадры оперативной съемки и комментарии...
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