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Организаторы наркомаркета задержаны в Оршанском районе – видео

13.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Двое 25-летних жителей Витебска, передвигавшихся на авто, остановили на трассе Брест – Минск. В машине Infiniti нашли 125 свертков с наркотиком.

Дилеры планировали разложить закладки в тайниках в Минской области. Там же они собрались забрать около кило гашиша для продажи.

Задержанные были организаторами виртуального наркомаркета, в отношении них возбуждены уголовные дела.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сотрудники милиции задержали в Оршанском районе двух молодых людей, которые торговали гашишем. Смотрите на видео кадры оперативной съемки и комментарии...
 
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