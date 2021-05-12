Организаторы наркомаркета задержаны в Оршанском районе – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Двое 25-летних жителей Витебска, передвигавшихся на авто, остановили на трассе Брест – Минск. В машине Infiniti нашли 125 свертков с наркотиком.

Дилеры планировали разложить закладки в тайниках в Минской области. Там же они собрались забрать около кило гашиша для продажи.

Задержанные были организаторами виртуального наркомаркета, в отношении них возбуждены уголовные дела.