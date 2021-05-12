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Штормпредупреждение объявлено в Беларуси на 13 мая из-за гроз
13.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на четверг 13 мая из-за сильных дождей и гроз, сообщили в среду в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
"В четверг 13 мая ночью и утром местами по стране ожидаются сильные дожди, днем в отдельных районах – грозы", – сказали в Гидромете.
Там также отметили, что местами по северу страны ожидается сильный ветер – его порывы будут достигать скорости 15–20 метров в секунду.
Какая погода будет в ближайшие дни
По информации синоптиков, 13 мая будет от +10 до +16°С, на юго-западе Беларуси – до +20.
В пятницу 14 мая в стране снова пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, днем будет от +15 до +22°С.
В первый день выходных погода существенно не изменится – снова прогнозируются осадки, а днем воздух не прогреется выше +21°С.
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К выходным, по прогнозам синоптиков, погода существенно не улучшится – будет дождливо и не очень тепло.
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