Беспредел на Украине: Зеленский развязывает войну – Витязева

Источник материала: Sputnik Беларусь

Кто размывает вклад советского народа в Победу над гитлеровской Германией? Почему неонацисты с гордостью шагают по улицам украинских городов (спойлер – ответ есть в речи президента Украины Зеленского по случаю Дня Победы)?

Эти и другие темы обсуждаем с обозревателем информационного агентства "Ньюс Фронт" Юлией Витязевой.