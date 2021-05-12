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Беспредел на Украине: Зеленский развязывает войну – Витязева

13.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Кто размывает вклад советского народа в Победу над гитлеровской Германией? Почему неонацисты с гордостью шагают по улицам украинских городов (спойлер – ответ есть в речи президента Украины Зеленского по случаю Дня Победы)?

Эти и другие темы обсуждаем с обозревателем информационного агентства "Ньюс Фронт" Юлией Витязевой.

 
 
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