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Беспредел на Украине: Зеленский развязывает войну – Витязева
13.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Кто размывает вклад советского народа в Победу над гитлеровской Германией? Почему неонацисты с гордостью шагают по улицам украинских городов (спойлер – ответ есть в речи президента Украины Зеленского по случаю Дня Победы)?
Эти и другие темы обсуждаем с обозревателем информационного агентства "Ньюс Фронт" Юлией Витязевой.
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Почему власти Украины постоянно пугают "российской угрозой"? Готова ли армия Украины к реальным боевым действиям с Россией?
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