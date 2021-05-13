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Что посмотреть в мае? ТОП сериалов

13.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что посмотреть в мае? ТОП сериалов

В мае выходят как продолжения, так и новые сериалы. Мы отобрали несколько, с которыми можно скоротать вечер во время майских гроз.

1. «Анна»

Антиутопия о мире без взрослых. Несколько лет назад неизвестный вирус убил всех, кроме детей. Главная героиня Анна осталась с маленьким братом. Через какое-то время мальчика похищают, а девочка отправляется на его поиски.


 2. «Домина»

История первой императрицы Рима. Сериал сделан в духе культового проекта «Рим». Борьба за власть в прекрасно воссозданных интерьерах Древнего Рима. В центре сюжета – Ливия Друзилла, жена императора Октавиана Августа. 


3. «Девушка по вызову»

3 сезон о темных тайнах мира эскорта. Главная героиня – специалистка по нейробиологии. В определенное время она начинает стремительно завоевывать мир эскорта. Эта «подработка» приносит много полезных знакомств.


4. «Осло»

Как наладить диалог между Палестиной и Израилем? Основано на реальных событиях. В главной роли – «Мориарти» Эндрю Скотт.

 

Фото: Pixabay

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Теги: знакомства
 
 
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В мае выходят как продолжения, так и новые сериалы. Мы отобрали несколько, с которыми можно скоротать вечер во время майских гроз. 1. «Анна» Антиутопия о мире без...
 
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