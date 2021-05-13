Что посмотреть в мае? ТОП сериалов

Источник материала: ОНТ

В мае выходят как продолжения, так и новые сериалы. Мы отобрали несколько, с которыми можно скоротать вечер во время майских гроз.

1. «Анна»

Антиутопия о мире без взрослых. Несколько лет назад неизвестный вирус убил всех, кроме детей. Главная героиня Анна осталась с маленьким братом. Через какое-то время мальчика похищают, а девочка отправляется на его поиски.





2. «Домина»

История первой императрицы Рима. Сериал сделан в духе культового проекта «Рим». Борьба за власть в прекрасно воссозданных интерьерах Древнего Рима. В центре сюжета – Ливия Друзилла, жена императора Октавиана Августа.





3. «Девушка по вызову»

3 сезон о темных тайнах мира эскорта. Главная героиня – специалистка по нейробиологии. В определенное время она начинает стремительно завоевывать мир эскорта. Эта «подработка» приносит много полезных знакомств.





4. «Осло»

Как наладить диалог между Палестиной и Израилем? Основано на реальных событиях. В главной роли – «Мориарти» Эндрю Скотт.

Фото: Pixabay

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