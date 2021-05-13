Красная панда решила сменить обстановку зоопарка и задумала уехать в неизвестность на туристическом автобусе (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Красная панда решила покинуть зоопарк в Цзянсу (Китай) и отправится в приключения на туристическом автобусе. Видео поимки вольнолюбивого животного опубликовано на YouTube.





Непослушный зверек быстро догадался, что лучшее средство для достижения своих целей – туристический автобус. Именно туда панда и попыталась залезть.

К разочарованию беглянки путешествие закончилось, так и не начавшись. Ее обнаружили и довольно бесцеремонно достали из автобуса. А после оправили в вольер.

Фото: Pixabay

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