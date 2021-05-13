|
Красная панда решила сменить обстановку зоопарка и задумала уехать в неизвестность на туристическом автобусе (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Красная панда решила покинуть зоопарк в Цзянсу (Китай) и отправится в приключения на туристическом автобусе. Видео поимки вольнолюбивого животного опубликовано на YouTube.
Непослушный зверек быстро догадался, что лучшее средство для достижения своих целей – туристический автобус. Именно туда панда и попыталась залезть.
К разочарованию беглянки путешествие закончилось, так и не начавшись. Ее обнаружили и довольно бесцеремонно достали из автобуса. А после оправили в вольер.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Красная панда решила сменить обстановку зоопарка и задумала уехать в неизвестность на туристическом автобусе (ВИДЕО)
Красная панда решила покинуть зоопарк в Цзянсу (Китай) и отправится в приключения на туристическом автобусе. Видео поимки вольнолюбивого животного опубликовано...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)