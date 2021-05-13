«Шутя могут назвать Дмитрия Ивановна». Заглянули в гости к одному из главных «медсестёр» в профессиональный праздник

Источник материала: ОНТ

Сегодня в календаре – Международный день медсестры. Ассоциации от этого словосочетания у большинства определённые: красивая, молодая и хрупкая женщина. Заглянули в гости к одному из главных «медсестёр». Внешность этого человека некоторых удивит.





Дмитрий Примшиц, главная медсестра 34-й центральной районной клинической поликлиники Советского района г. Минска: «У меня не было мысли, что я стану главной медсестрой. Говорят, медсестра – это женская профессия. Она женская только потому, что в основном женщины работают. Вообще, это мужская профессия, довольно-таки тяжелая физически. Представьте, медсестричка, которая 40 кг, а ей поверни пациента 120 кг. Вот получить аптеку, это иногда 300 кг груза. А если брать сестер в стационаре, в реанимации, это каждый день смерть видишь. Когда говорят, что люди грубеют, становятся жестче – не знаю. Я вот уже 27 лет в профессии и не смирился. Все равно человеческая жизнь дорога. Шутя могут назвать не Дмитрий Иванович, а Дмитрия Ивановна, но это меня не цепляет, спокойно отношусь, чувство юмора у меня развито. Иногда дома, когда собираемся, кто-нибудь шутя может крикнуть: "Сестра, сестра, спасите меня". И я говорю, что всегда иду на помощь. В начале, когда только пришел работать, и ты отвечаешь по телефону, нужно назвать какое отделение, должность и фамилию. Бывала пауза такая долгая, а потом спрашивали: "А что у вас с голосом?" Я отвечал, что я много курю. Тогда все вопросы снимались. Хорошей медицинской сестрой невозможно стать без сопереживания другому человеку».

Ирина Хацкевич, медсестра 34-й центральной районной клинической поликлиники Советского района г. Минска: «Каждое утро вставать и делать свою работу дает мне любовь к моей профессии и практически 20-летний стаж».

«Мы поздравляем всех медицинских сестер с профессиональным праздником и желаем оптимизма и любви, спокойствия и терпения в столь нелегком труде – смело смотреть вперед, несмотря на все трудности, и крепкого здоровья!»

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