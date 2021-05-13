Вячеслав Гарбузов: Перед Большим театром стоят особые задачи – быть примером!

Источник материала: ОНТ

Новый генеральный директор в главном театре страны. Вячеслава Гарбузова сегодня представили коллективу Большого. До этого он руководил Брестским театром драмы. Сейчас – реально сложные задачи. Сообщая о кадровом изменении, министр культуры подчеркнул, что это решение не является спонтанным. Своё первое интервью новый гендиректор Большого дал ОНТ.





Признак надвигающихся перемен – такие декорации на сцене Большого, только когда в зале собираются «свои». Ждать встречи не пришлось. «Мистер Икс» появился из-за кулис по третьему звонку. Новый гендиректор знаком с театральными правилами.

Вячеславу Гарбузову – 41. О нём можно сказать «универсальный человек»: историк, идеолог, госуправленец. С 2017 года возглавлял Брестский театр драмы. Это, конечно, не масштаб Большого с тысячей сотрудников, но кто не рискует, тот ничего не добьётся.

Вячеслав Гарбузов, генеральный директор Большого театра Беларуси: «В первый рабочий день будет знакомство с коллективом, с материально-технической базой, выработка основных направлений. Перед театром стоят особые задачи – быть примером».

Экс-директору – искренние аплодисменты. Александру Петровичу достался, пожалуй, самый сложный период в Большом со времён Великой Отечественной. В пандемию театр оставался самым популярным. 2020-й год – более 100 тысяч зрителей! Сохранён коллектив.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси: «Помимо бюджетного финансирования, нужно всё-таки привлечь доходы от внебюджетной деятельности. Это очень важно, это один из источников повышения зарплаты. Тем более, потенциал огромный и возможности тоже».

Пожелание министра – новый гендиректор должен работать в дуэте с худруком Валентином Елизарьевым, искусства ради. Смена декораций на сцене. Скоро в репертуар вернётся один из самых аншлаговых спектаклей. Эту постановку уже ждут в Таиланде.

Это уже, как традиция, – менять директора в Большом перед премьерой. Александр Петрович был назначен осенью 2019 года, когда готовился к «выходу» балет «Анна Каренина». Сейчас репетируют «Лебединое озеро». А оно с хеппи-эндом.

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