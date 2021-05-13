Посевная в Могилевской области завершается: осталась кукуруза на силос, а затем – просо и гречиха

Источник материала: ОНТ

Аграрии Могилёвской области вышли на финишную прямую в посевной. На днях завершают сев кукурузы на «зелёную массу». Затем займутся теплолюбивыми культурами – просом и гречихой. И хоть в этом году кампания началась поздно, на урожай, уверены аграрии, это не повлияет.





Эти 100 гектаров отданы под кукурузу – 80 гибридных сортов. Местность под эксперименты выбрана с учётом климата, это северные земли района. Сорта стрессоустойчивые – не боятся холода, засухи и излишней влаги.

Олег Ивашкевич, директор сельхозпредприятия «Могилёвский ленок»: «Нам важен результат этих кормов. Потому что результат – это молоко и наша заработная плата. Поэтому мы кормами делаем себе деньги».

В хозяйстве почти 4000 коров. Чтобы прокормить такое поголовье, нужно заготовить не менее 20 тыс. тонн силоса. Для кормовой кукурузы в этом сезоне отвели 650 гектаров сельхозугодий.

Сергей Петров, механизатор сельхозпредприятия «Могилёвский ленок»: «Стараемся, просыпаемся пораньше. Бывает, дольше задерживаешься, чтобы норму сделать. Чтобы себе стимул был. Больше работаешь – больше зарплата».

Для Сергея Петрова эта посевная – уже седьмая. В Беларусь переехал из Казахстана. В сельхозпредприятии «Могилёвский ленок» семье выделили жильё. Работа, условия, люди – всё нравится.

Рабочий день у механизаторов во время посевной начинается в 7:00. А заканчивается затемно. Чтобы не терять драгоценных минут, обеды для хлеборобов привозят прямо в поле.

Виктория Вечорко, повар сельхозпредприятия «Могилёвский ленок»: «Им не хватает времени ездить домой или в столовую. Мы сами стараемся привезти. Накормить вкусно. Меню разнообразное. Самое главное – мясо каждый день».

Сев зерновых, кукурузы на зерно и однолетних трав уже завершили все хозяйства Могилёвского района. До конца недели закончат с кукурузой для зелёных кормов. Затем очередь теплолюбивых гречихи и проса.

Геннадий Давыдов, главный специалист отдела растениеводства управления по сельскому хозяйству и продовольствию Могилёвского райисполкома: «Часть посеяно однолетних трав, сейчас завершаем кукурузу на силос. Зерновые яровые культуры занимают 12 042 га. Кукуруза на зерно, помимо зерновых, занимает 5370 га».

Дмитрий Михалёв, заместитель председателя по растениеводству Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилёвского облисполкома: «В Могилёвской области в сельхозорганизациях уже полностью завершили сев льна долгунца и сахарной свёклы. На считаных гектарах осталось завершить кукурузу на зерно. Яровые зерновые и зернобобовые посеяны на площади больше 156 тыс. га, что составляет 95% к плану».

В прошлом году в Могилёвской области пересмотрели структуру посевных площадей. Сделали ставку на озимые яровые. Под них увеличили посевные площади почти на четверть. Не прогадали – валовой сбор зерна вырос на 140%. В этом сезоне больше посеяли озимого рапса. По осени планируют собрать хороший урожай белковых добавок для животноводства.

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