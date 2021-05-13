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Посевная в Могилевской области завершается: осталась кукуруза на силос, а затем – просо и гречиха
Источник материала: ОНТ
Аграрии Могилёвской области вышли на финишную прямую в посевной. На днях завершают сев кукурузы на «зелёную массу». Затем займутся теплолюбивыми культурами – просом и гречихой. И хоть в этом году кампания началась поздно, на урожай, уверены аграрии, это не повлияет.
Эти 100 гектаров отданы под кукурузу – 80 гибридных сортов. Местность под эксперименты выбрана с учётом климата, это северные земли района. Сорта стрессоустойчивые – не боятся холода, засухи и излишней влаги.
В хозяйстве почти 4000 коров. Чтобы прокормить такое поголовье, нужно заготовить не менее 20 тыс. тонн силоса. Для кормовой кукурузы в этом сезоне отвели 650 гектаров сельхозугодий.
Для Сергея Петрова эта посевная – уже седьмая. В Беларусь переехал из Казахстана. В сельхозпредприятии «Могилёвский ленок» семье выделили жильё. Работа, условия, люди – всё нравится.
Рабочий день у механизаторов во время посевной начинается в 7:00. А заканчивается затемно. Чтобы не терять драгоценных минут, обеды для хлеборобов привозят прямо в поле.
Сев зерновых, кукурузы на зерно и однолетних трав уже завершили все хозяйства Могилёвского района. До конца недели закончат с кукурузой для зелёных кормов. Затем очередь теплолюбивых гречихи и проса.
В прошлом году в Могилёвской области пересмотрели структуру посевных площадей. Сделали ставку на озимые яровые. Под них увеличили посевные площади почти на четверть. Не прогадали – валовой сбор зерна вырос на 140%. В этом сезоне больше посеяли озимого рапса. По осени планируют собрать хороший урожай белковых добавок для животноводства.
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Аграрии Могилёвской области вышли на финишную прямую в посевной. На днях завершают сев кукурузы на «зелёную массу». Затем займутся теплолюбивыми культурами –...
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