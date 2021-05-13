Меган Маркл и принц Гарри будут сотрудничать с Procter & Gamble

Источник материала: ОНТ

На сайте организации Archewell, основанной герцогами Сассекскими, появилась информация о сотрудничестве с американской компанией Procter & Gamble.

Главная цель сотрудничества – борьба за гендерное равенство. Также издание Insider сообщает, что 28 лет назад Меган Маркл попросила Procter & Gamble изменить ее сексистскую рекламу. В итоге компания переделала ролик, на который поступила жалоба.

Archewell и Procter & Gamble также будут развивать инклюзивные онлайн-пространства и работать над популяризацией спорта.

Ранее стало известно, Меган Маркл написала книгу для детей.

Фото: archewell.com

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