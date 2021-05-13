ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Меган Маркл и принц Гарри будут сотрудничать с Procter & Gamble

13.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Меган Маркл и принц Гарри будут сотрудничать с Procter & Gamble

На сайте организации Archewell, основанной герцогами Сассекскими, появилась информация о сотрудничестве с американской компанией Procter & Gamble. 

Главная цель сотрудничества – борьба за гендерное равенство. Также издание Insider сообщает, что 28 лет назад Меган Маркл попросила Procter & Gamble изменить ее сексистскую рекламу. В итоге компания переделала ролик, на который поступила жалоба. 

Archewell и Procter & Gamble также будут развивать инклюзивные онлайн-пространства и работать над популяризацией спорта. 

Ранее стало известно, Меган Маркл написала книгу для детей.

Фото: archewell.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте организации Archewell, основанной герцогами Сассекскими, появилась информация о сотрудничестве с американской компанией Procter & Gamble.  Главная цель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: 80 гадоў гадоў з дня нараджэньня паэта Анатоля Сербантовіча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by