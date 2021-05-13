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Пожар в Будславском костеле: создана специальная комиссия по ликвидации последствий ЧП
Источник материала: ОНТ
Под пристальным внимаем сейчас судьба католической святыни Беларуси – Будславского костёла. Сегодня на экстренном совещании создана специальная комиссия по ликвидации последствий пожара.
В группе – 8 человек. Председателем избран епископ Александр Яшевский. Комиссия уже приступила к выполнению поставленных задач.
Напомним,
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Под пристальным внимаем сейчас судьба католической святыни Беларуси – Будславского костёла. Сегодня на экстренном совещании создана специальная комиссия по...
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