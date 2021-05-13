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Пожар в Будславском костеле: создана специальная комиссия по ликвидации последствий ЧП

13.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар в Будславском костеле: создана специальная комиссия по ликвидации последствий ЧП

Под пристальным внимаем сейчас судьба католической святыни Беларуси – Будславского костёла. Сегодня на экстренном совещании создана специальная комиссия по ликвидации последствий пожара. 


В группе – 8 человек. Председателем избран епископ Александр Яшевский. Комиссия уже приступила к выполнению поставленных задач. 

Напомним, пожар в костёле вспыхнул во вторник утром. Прихожан в это время не было. Полностью сгорела кровля костёла, чудотворную икону Божьей Матери удалось спасти. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.  

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Под пристальным внимаем сейчас судьба католической святыни Беларуси – Будславского костёла. Сегодня на экстренном совещании создана специальная комиссия по...
 
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