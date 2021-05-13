Трагедия в Казани: какие выводы следует сделать Беларуси и что предпринять, чтобы такое не повторилось?

Источник материала: ОНТ

Стрельба в казанской школе шокировала всех далеко за пределами столицы Татарстана, ведь по абсурдности и жестокости этому теракту нет равных. Дети были расстреляны без какой-либо цели, без выдвижения требований, потому предсказать такое зверство было невозможно. И вот сейчас, пожалуй, во всём мире ещё раз задумались над тем, как сделать всё возможное, чтобы такое больше не повторилось. И каким бы ни было любое решение, оно будет сложным. Об этом – Игорь Тур в рубрике «Будет дополнено».





Начну с личного. Трагедия в Казани – повод подумать, какой несущественной ерундой занимаемся мы и «беглые» в этой интернет-возне.

Я, честное слово, до последнего не хотел проводить какие-либо параллели между Татарстаном и Беларусью, потому что любая попытка обвинить нас в том, что мы спекулируем на трагедии, в секунду заставит закипать кровь от ярости. Ну да Бог с ним. Сегодня в Татарстане траур по погибшим. От рук одного человека. Не толпы, не организованной группы – одного! Один человек с нестабильной психикой, с мозгом, очевидно, перегруженным информацией, убил детей. Вы всё ещё считаете, что термином «гибридная война» мы пугаем протестующих, чтобы они сидели по домам? Лучше бы таких поводов для дополнений не было, но меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.

Как и должно в славянских странах, как только шок от случившегося в Казани спал, и специалисты, и общество начали искать ответы на два главных вопроса – кто виноват и что делать? И, к сожалению, на оба этих вопроса не существует однозначного ответа. Конечно, очевидна вина самого стрелка, наверняка будут вопросы к тем, кто выдавал 19-летнему, по сути, подростку лицензию на приобретение гладкоствольного оружия – а было это пару недель назад, маловероятно, скажем так, что он слетел с катушек недавно, это, как правило, процесс более длительный. Вина будет установлена следствием. Это, впрочем, будет сухой прозой, не отображающей всю драму в Казани.

Это ружьё Hatsan ESCORT, из которого огонь в школе вёл нападавший. Куплено оно легально по охотничьему билету. Нормально ли это, чуть позже. Сейчас следующее: нападавший с этим ружьём шёл пешком, держа оружие длиной ствола 710 мм в руке. Видел ли его кто-либо? Наверняка. Но в МВД звонков об этом не было.

Вот мне интересно, почему какой-нибудь случайный прохожий, увидевший эту картину, не совершил простое действие – звонок в милицию? Не требовалось же ничего геройского или опасного. Просто один звонок. Не поверил глазам? Может быть. Спешил? Это как-то совсем грустно. Не отрывал глаз, пролистывая сообщения десятков телеграм-каналов? Очень легко в это поверю. Виноват ли он? С точки зрения закона – нет. Но есть ведь ещё что-то тоньше, чем закон.

Я не буду показывать в телеэфире кадры задержания и предварительного допроса нападавшего, хотя в интернете они есть. Те, кто видел, согласитесь, что люди вокруг этого парня могли и должны были заметить явные странности в поведении с выходом на линию неконтролируемой агрессии. Но обратил ли кто-то внимание настолько, чтобы побеспокоиться и сообщить в органы? Знакомые, преподаватели в колледже – хоть кто-нибудь? Нет. Виноваты ли они с точки зрения закона? Не исключено.

Виновато ли в этом время, в которое мы живём? Однозначно. Я объясню на простом примере. Если вы сегодня на улице в Минске увидите динозавра, то вы удивитесь, снимете это на смартфон, отправите видео журналистам и позвоните нам. Ведь это динозавр на улице, то, что не есть нормально, то, что выбивается из привычного представления о мире. Но если вы месяцы и годы будете смотреть в телеграм-каналах, как динозавры ходят по Киеву, как в Париже динозавры перекрывают дороги, как в Штатах жёстко задерживают динозавра и так далее – то динозавр на улице в Минске перестанет в вашем мозге вызывать резкую реакцию. И вы можете пройти мимо этого динозавра и действительно его не заметить. Как и прошли в Казани люди, привыкшие к монетизированному насилию из телеграм-каналов, мимо парня с оружием. И не заметили. А если и заметили, то не среагировали на него как на что-то чрезвычайно необычное. А какая-то часть общества постоянно смотрит видео протестов и столкновений с силовиками по всему миру. Сначала это шокирует, потом чуть отпускает, дальше уже думается, что это в принципе нормально. И вот спустя годы рождается мысль: если я чего-то хочу, то выйти ради этого на драку с ОМОНом, с битой, ножом, пистолетом – это же нормально, я же сам видел в телеграм-каналах, что все и везде делают так же. Это насаждение легализации насилия через ошибочное принятие его нормальности. Это могло и может привести к трагедии в Минске. Это уже привело к трагедии в Казани.

Ещё раз – фото ружья Hatsan ESCORT. И теперь о том, что делать. Такое ружьё стоит чуть больше 400 долларов. Что делать властям Татарстана (и не только Татарстана), чтобы трагедия в казанской школе не повторилась? Ведь совсем скоро часть общества начнёт их обвинять. Запретить в принципе оборот оружия? Возмутятся законопослушные охотники. Усилить наблюдение за каждым владельцем? Это рост нагрузки на МВД, рост расходов бюджета, возмущаться будут и охотники, и те, кто называет себя оппозицией.

Поставить охрану у каждой школы? Это не гарантия, и, опять же, рост нагрузки и расходов, и какие-то родители будут против вооружённых людей в школах на постоянной основе. Накрыть куполом спецслужб все телефонные разговоры и переписки? Тоже будет много противников. Запретить телеграм-каналы, легализующие насилие и сводящие с ума людей с нестабильной психикой? Ох, тут поднимется крик про свободу слова.

Я к тому, что, возможно, не все представляют, что принимать решения, касающиеся всего общества, чрезвычайно сложно. Потому что всегда найдётся тот, кто против – и тут же найдутся те, кто это «против» будет масштабировать ради каких-то своих целей. Какое решение принять в Татарстане, чтобы и исключить повторение трагедии, и гарантировать в перспективе отсутствие протестов из-за этого решения? А не принимать решения – это вообще худшее. Я знаю, что наличие власти и ответственности за группу людей – это колоссальное давление, потому что приходится постоянно принимать решения, всегда неудобные для какой-то части группы. А масштабируйте это на миллионы граждан.

А ещё я знаю, что где-то в Казани есть такой же журналист, как я, который часть вины за эту трагедию берёт на себя, ведь он, возможно, мог что-то сделать – рассказать, объяснить, побороться за мысли этого одного человека. И есть в Казани такой же сотрудник МВД, как и в Минске, который тоже часть вины за эту трагедию берёт на себя, ведь он, возможно, мог что-то сделать – заметить, оказаться в нужном месте и в нужное время, защитить от этого одного человека. И есть в Татарстане учитель, чиновник, президент, такие же, как в Беларуси, которые часть вины за эту трагедию берут на себя, ведь они, возможно, могли что-то сделать. Объективно – их персональной вины в этом нет и сделать они ничего не могли. Но от этого им не сильно-то легче. Безопасность и спокойствие общества – это ведь не только законы. Это ещё и личный выбор тысяч людей, которые приняли решение быть в ответе за каждую жизнь. И это выбор в сторону постоянной тревоги, напряжения и боли. В Беларуси ничего подобного не происходит ценой их жизней, посвящённых вам.

Не забывайте об этом. Это всё чуть сложнее, чем репосты, плакаты и прогулки с цветочками. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему.

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