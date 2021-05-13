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Эллен Дедженерес объявила о закрытии своего ток-шоу
Источник материала: ОНТ
Телеведущая Эллен Дедженерес объявила, что 19-й сезон ее ток-шоу «Шоу Эллен Дедженерес» будет последним. Об
В 2020 году Дедженерес обвинили в расизме и харассменте. Телеведущая извинилась, но впервые за 17 лет рейтинги выпусков упали на 29%.
Фото: скриншот из выпуска (
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Телеведущая Эллен Дедженерес объявила, что 19-й сезон ее ток-шоу «Шоу Эллен Дедженерес» будет последним. Об сообщает The Hollywood Reporter. В 2020 году Дедженерес обвинили в...
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