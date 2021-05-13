Обострение конфликта между Израилем и Палестиной: как объясняют свою позицию обе стороны?

Источник материала: ОНТ

Боевые действия между Израилем и Палестиной уже называют крупнейшим обострением конфликта этих стран с 2014 года. После столкновений между палестинцами и израильской полицией третий день стороны конфликта ведут ракетный обстрел. Прошедшая ночь стала бессонной для жителей Тель-Авива и его пригородов, Израиль нанёс очередные удары по сектору Газа. Рушатся города, гибнут люди, но конфликт продолжается.





Эти кадры сегодня облетели весь мир. Ракетная атака над Тель-Авивом. Если бы не оглушительная сирена воздушной тревоги, всё могло быть похоже на шоу дронов, но если бы не «Железный купол» – противоракетная система, способная отражать ракеты, сложно представить, что было бы с городом к утру. Некоторые из более чем 130 снарядов системе перехватить не удалось. Ракеты попадали в жилые районы пригородов Тель-Авива. В ответ на удары, ответственность за которые берёт на себя движение ХАМАС, армия Израиля атакует объекты в секторе Газа.

Эскалация конфликта продолжается уже третий день. И пока в небе летают ракеты, в некоторых городах хаос разворачивается прямо на улицах. Поводом для беспорядков стало рассмотрение в израильском суде вопроса о выселении нескольких палестинских семей. Их дома расположены в районе Храмовой горы в Иерусалиме, и власти считают, что право на эту землю имеют еврейские переселенцы. Несмотря на то, что суд пока перенесён, постоянные стычки палестинцев с израильскими силами безопасности продолжаются каждый день. Беспорядки охватывают и другие города – так, в израильском городе Лод введено чрезвычайное положение. Местные власти признались, что утратили контроль над ситуацией из-за круглосуточных беспорядков и столкновений.

Судя по заявлениям обеих сторон, делать шаги навстречу никто не намерен. Военные Израиля называют своей целью уничтожение инфраструктуры исламских боевиков в секторе Газа. По их сообщениям, поражённые ракетами дома, склады и подземные шахты – всё это базы боевиков и штаб-квартиры их лидеров.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «В настоящий момент наша операция в самом разгаре. Мы атаковали уже сотни объектов боевиков из группировок ХАМАС и "Исламский джихад" на территории сектора Газа, и это только начало. ХАМАС и "Исламский джихад" дорого заплатят за то, что они совершили, это я вам говорю. Они заплатят за все своей кровью».

Объясняя свою позицию, лидеры ХАМАС призывают людей к восстаниям и заявляют о своём намерении продолжать противостояние, пока власти Израиля не выполнят ряд их требований.

Исмаил Хания, глава политбюро Исламского движения сопротивления (ХАМАС): «Всю ответственность за последствия происходящего несут оккупационные власти. Проблема не в нас, палестинцах, проблема в политике Израиля и его и планах. Мы лишь выполняем свой долг по отношению к Иерусалиму. Если Израиль хочет эскалации, то наши силы сопротивления к этому готовы, если он захочет остановиться, то мы тоже готовы, но играть с огнем не надо».

Тем временем каждый день обе страны публикуют страшные данные о погибших – их уже по меньше мере 50 человек, пострадавших – сотни. В разных странах проходят митинги в поддержку одной или другой стороны. Сегодня ситуацию обсуждали на экстренном совещании Совета безопасности ООН. Пока же предстоящая ночь также обещает быть неспокойной – обе стороны заявили о подготовке новых атак.

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