Небольшой завод по производству самогона ликвидировали в Брестской области

Источник материала: ОНТ

В деревне Ровбицк Пружанского района ликвидировали небольшой завод по производству самогона. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.







Правоохранители у неработающего сельчанина нашли в хозяйственной постройке около дома самогонный аппарат и 135 л самогонной браги, которая была готова для производства алкоголя.

Мужчина уверял, что производил самогон только для личного пользования. Проводится проверка.

Мини-завод ликвидирован.

Фото: УВД Брестского облисполкома

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