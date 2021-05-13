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Небольшой завод по производству самогона ликвидировали в Брестской области
Источник материала: ОНТ
В деревне Ровбицк Пружанского района ликвидировали небольшой завод по производству самогона. Об этом
Правоохранители у неработающего сельчанина нашли в хозяйственной постройке около дома самогонный аппарат и 135 л самогонной браги, которая была готова для производства алкоголя.
Мужчина уверял, что производил самогон только для личного пользования. Проводится проверка.
Мини-завод ликвидирован.
Фото: УВД Брестского облисполкома
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В деревне Ровбицк Пружанского района ликвидировали небольшой завод по производству самогона. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома. ...
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