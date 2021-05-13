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Небольшой завод по производству самогона ликвидировали в Брестской области

13.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Небольшой завод по производству самогона ликвидировали в Брестской области

В деревне Ровбицк Пружанского района ликвидировали небольшой завод по производству самогона. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.



Правоохранители у неработающего сельчанина нашли в хозяйственной постройке около дома самогонный аппарат и 135 л самогонной браги, которая была готова для производства алкоголя. 

Мужчина уверял, что производил самогон только для личного пользования. Проводится проверка.

Мини-завод ликвидирован.

Фото: УВД Брестского облисполкома

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В деревне Ровбицк Пружанского района ликвидировали небольшой завод по производству самогона. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома. ...
 
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