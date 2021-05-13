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Маск обвалил курс биткоина ради экологии

13.05.2021 07:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Стоимость биткоина упала более чем на 15%, до $46,2 тыс., следует из данных портала CoinDesk, но позже криптовалюта частично отыграла падение и поднялась выше $50 тыс. за монету.

Цена биткоина резко снизилась после заявления главы Tesla Илона Маска. Он сообщил, что компания приостановила продажи электромобилей за эту криптовалюту, передает РБК.

«Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткоином», — заявил бизнесмен.

Помимо этого, компания также решила временно не продавать свои биткоины. Их она купила в начале февраля, вложив в криптовалюту $1,5 млрд. Позже Tesla сократила позицию на 10%. По оценке компании, на конец апреля справедливая рыночная стоимость биткоинов, которыми она владела на тот момент, составляла $2,48 млрд. Но теперь Tesla не будет совершать операции с биткоинами до тех пор, пока их добыча не начнет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии, сообщил Маск.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость биткоина упала более чем на 15%, до $46,2 тыс., следует из данных портала CoinDesk, но позже криптовалюта частично отыграла падение и поднялась выше $50 тыс. за...
 
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