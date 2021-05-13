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«Как дела, Пиноккио?». Женщина с большим носом рассказала о реакции незнакомцев на ее лицо

13.05.2021 07:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

42-летняя бразильянка Лаудиана Фернандес из города Алагоас страдала врожденными гемангиомами (скоплениями мелких кровеносных сосудов, которые образуют комки под кожей) в носу, на коже головы и вокруг глаз, пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

В детстве Фернандес часто лежала в больнице, так как болезнь вызывала сильные кровотечения и судороги. В 16 лет девушка перенесла восемь операций. В ходе одной из операций ей удалили гемангиомы из носа и изменили его форму.

В период восстановленная в рубцы на коже попала инфекция, и ее нос начал разрушаться. Чтобы исправить ситуацию, врачи сделали пересадку кожи, используя внутреннюю часть ее щеки. Операция прошла успешно, однако, по словам Фернандес, она вдвое увеличила ее нос.

«Одноклассники изо дня в день меня дразнили: «Как дела, Пиноккио?» или «Ты теперь похожа на пришельца!», — вспоминает о травле в школе. В старшем возрасте Фернандес тоже оскорбляли. Например, незнакомцы называли ее Фионой из мультипликационного фильма «Шрек».

Но со временем женщина перестала обращать внимание на негатив и поверила в себя: «Мне не стыдно из-за того, как я выгляжу. Я считаю, что на самом деле мое лицо сделало меня сильнее, оно не помешает мне осуществить свои мечты».

 
 
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«Мне не стыдно из-за того, как я выгляжу. Я считаю, что на самом деле мое лицо сделало меня сильнее, оно не помешает мне осуществить свои мечты».
 
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