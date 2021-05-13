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Новая партия «двушек» в неплохих районах Минска до 55 тысяч долларов, где можно жить

13.05.2021 07:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продолжаем изучать, какие квартиры, в которые сразу можно заселяться, Минске, где можно жить (и это не только пятиэтажки)">продают в Минске за небольшие деньги. Сегодня взглянем на «двушки» с балконом в неплохих районах и до 55 тысяч долларов. Вот пять вариантов.

Возле «Пушкинской»

За 53 тысячи долларов продается квартира на втором этаже панельной пятиэтажки 1968 года на проспекте Пушкина, 51.




Площадь — 38,9 квадратного метра. Площадь кухни — 5,6 метра.





В квартире есть встроенная кухня, шкаф-купе, стеклопакеты. Межкомнатные двери — МДФ, входная дверь — металлическая. На полу — ламинат, в санузле — современная плитка, установлена новая ванна.

На Востоке

За 53 тысячи долларов продается квартира на втором этаже панельной пятиэтажки 1969 года на улице Славинского, 35.




Площадь — 39,4 квадратного метра. Площадь кухни — 6,2 метра.





На полу — ламинат, в ванной и туалете — плитка. Новые межкомнатные двери, обои и натяжные потолки. Встроенный шкаф в комнате. Есть подвал.

Возле Партизанского

За 53 тысячи долларов продается квартира на пятом этаже панельной пятиэтажки 1963 года на улице Кошевого, 25.






Площадь — 44,1 квадратного метра. Площадь кухни — 5,7 метра.




В квартире заменена сантехника и проводка. Окна — ПВХ, на полу — ламинат. Есть встроенный шкаф-купе.

На Калиновского

За 54,9 тысячи долларов продается квартира на четвертом этаже панельной пятиэтажки 1973 года на улице Калиновского, 53, корпус 2.







Площадь — 44 квадратных метра. Площадь кухни — 6,2 метра.








В квартире установлены металлическая входная дверь и стеклопакеты. Есть три встроенных шкафа и встроенная кухня. Заменены трубы водоснабжения и канализации, установлены счетчики.

На Козлова

За 55 тысяч долларов продается квартира на четвертом этаже кирпичной пятиэтажки 1962 года на переулке Козлова, 20Б.




Площадь — 44,3 квадратного метра. Площадь кухни — 5,6 метра.




Окна — ПВХ, полы — деревянные. В кухне оборудована барная стойка. В санузле — душевая кабина. В квартире также есть шкаф-купе.

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Теги: Минск
 
 
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