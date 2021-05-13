Виновными в участии в протестах судами за последние дни признаны 20 человек

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», не менее восьми человек в Минске и других городах были признаны судами 10 мая виновными в участии в протестах, еще 12 человек — 12 мая.



Фото: МВД

Наиболее часто применялась статья 24.23 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

Четыре человека получили штраф от 10 до 100 базовых величин (от 290 до 2,9 тыс. рублей), 16 человек — арест от 5 до 30 суток.