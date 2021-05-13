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Виновными в участии в протестах судами за последние дни признаны 20 человек

13.05.2021 07:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», не менее восьми человек в Минске и других городах были признаны судами 10 мая виновными в участии в протестах, еще 12 человек — 12 мая.

Виновными в участии в протестах судами за последние дни признаны 20 человек
Фото: МВД

Наиболее часто применялась статья 24.23 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

Четыре человека получили штраф от 10 до 100 базовых величин (от 290 до 2,9 тыс. рублей), 16 человек — арест от 5 до 30 суток.

Известно о 15-суточном аресте одного из задержанных накануне вечером на пляже Заславского водохранилища. 12 мая УВД Минского облисполкома сообщило о задержании семи отдыхающих за использование «незарегистрированной символики».

 

 
Теги: Минск
 
 
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По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», не менее восьми человек в Минске и других городах были признаны судами 10 мая виновными в участии в...
 
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