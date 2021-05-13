ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Палестинцы выпустили по Израилю около 1500 ракет за три дня

13.05.2021 08:13 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

За последние три дня боевиками движения ХАМАС с территории сектора Газа в сторону Израиля было выпущено около 1500 ракет, примерно 350 из них не долетели, еще несколько сотен были сбиты системой противовоздушной обороны "Железный купол", заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ночь на четверг, 13 мая, ВВС Израиля вновь нанесли ответные авиаудары, передает DW.

Среди пораженных в секторе Газа целей финансовый центр движения ХАМАС и здание, где базируется его разведка. Впервые после начала ракетных обстрелов израильской территории воздушная тревога прозвучала на севере страны.

Президент США Джо Байден в среду, 12 мая, в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул, что Израиль имеет неотъемлемое право на защиту себя и своего народа. Байден осудил ракетные обстрелы Иерусалима, Тель-Авива и других израильских городов боевиками ХАМАС и других террористических группировок.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что заместитель его помощника по делам Израиля и Палестины Хади Амр отправлен на Ближний Восток с целью встречи с руководящими представителями обеих противоборствующих сторон и посредничества ради деэскалации конфликта.

Палестинско-израильский конфликт резко обострился после того, как власти Израиля проявили намерение принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Там начались беспорядки, при которых сотни палестинцев были ранены.

10 мая ХАМАС начал ракетный обстрел Израиля. Сообщается о семи погибших и более 200 раненых. По сообщениям органов здравоохранения Газы, на территории анклава убиты 67 и ранены 388 человек.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние три дня боевиками движения ХАМАС с территории сектора Газа в сторону Израиля было выпущено около 1500 ракет, примерно 350 из них не долетели, еще...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вышел новый альбом рок-группы "Крама"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by