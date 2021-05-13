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Стоимость биткоина рухнула

13.05.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стоимость биткоина рухнула сразу на 17%.

Стоимость биткоина рухнула
Стоимость криптовалюты продолжает падать. Эксперты затрудняются объяснить, чем это вызвано.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин резко подешевел. Криптовалюта упала в цене более чем на 17 процентов. Об этом в четверг, 13 мая, свидетельствуют данные CoinDesk.

Сообщается, что на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 17,37% - до 46 900 долларов.

По данным на 2.14 по киевскому времени, биткоин находится на уровне 47 720 долларов за штуку.

Стоимость криптовалюты продолжает падать. Чем это вызвано, специалисты пока не объясняют, пишет korrespondent.net.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость биткоина рухнула сразу на 17%.
 
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