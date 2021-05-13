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Михаил Захаров: «Мы же еще не знаем, приедут ли те хоккеисты, на которых рассчитываем»

13.05.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о подготовке команды.

Михаил Захаров: «Мы же еще не знаем, приедут ли те хоккеисты, на которых рассчитываем»
- Первая тренировка в Риге: как условия, как лед?

– Лед неплохой, условия – как есть, для всех они одинаковые, поэтому все нормально.

- Над чем сегодня команда работала?

– То, что хотим, мы проработать пока не можем. Вопрос в том, что мы не знаем, какой состав будет играть завтра – это проблема огромная. Сегодняшняя команда еще не провела ни одной тренировки так, как мы хотим: то один, то второй, то третий хоккеист меняются. Ситуация не очень хорошая, но, надеемся, 14 мая с приездом Егора [Шаранговича] она закончится, и мы успеем поработать до старта чемпионата мира. Хотя, я так подсчитал, нам останется пять дней, учитывая два дня карантина. Сложно, конечно, но в таких условиях находятся все.

- Сегодня работали над спецбригадами, как оцените большинство, вы довольны?

– Большинство мы только сегодня поставили. Планировали немного по-другому его наигрывать, но те ребята, на которых рассчитывали, только сегодня ставят визы и приедут позже, поэтому выбор пал на других хоккеистов. Но поработали неплохо.

- Какие изменения будут в матчах с Казахстаном?

– Решим завтра. Мы же еще не знаем, приедут ли те хоккеисты, на которых рассчитываем. Вроде все под контролем, ребята должны сегодня вылететь, но посмотрим, – сказал Захаров, пишет hockey.by.
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о подготовке команды.
 
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