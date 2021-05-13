Cyclingtips.com: «Олигарх Макаров – как ответ на вопрос о том, почему ЧЕ на треке не был перенесен из Беларуси»

Издание коротко рассказывает историю Макарова и его связь с Беларусью.





пишет Трибуна. Ранее сообщалось о том, что ЧЕ на треке в Минске не будет перенесен в другую страну из-за политической ситуации в Беларуси,Трибуна.





В течение двух десятилетий российский олигарх Игорь Макаров использовал свои деньги и политическую хватку, чтобы стать королем международного велоспорта.





Несколько источников указывают на влиятельного россиянина как на возможное объяснение того, почему председатель совета директоров Дании по велоспорту Хенрик Джесс Йенсен теперь испытывает неприятную боль.





Именно в Беларуси Игорь Макаров совершил свой первый велопробег. Ему было шесть лет, и он жил со своим дедом.





Они не были беднее, чем многие другие в Советском Союзе 1960-х годов, но то, что Игорь получил собственный велосипед, было роскошью, которую они не могли себе позволить.





Ему пришлось пробиваться к своему первому байку, который он выиграл в гонке, точно так же, как ему пришлось пробиваться к вершинам советского веломира.





Он сказал в прошлом году британскому журналу о велоспорте Cyclist только потому, что у него не было нужных контактов, из-за чего он никогда не попадал на чемпионат мира.





Сегодня картина обратная. Теперь именно он имеет все нужные связи в международном велоспорте. Именно он может подарить диктатору Беларуси дорогие велосипеды. И иногда кажется, что именно он решает, где будут проходить чемпионаты Европы и мира, сообщает Cyclingtips.com.





Таким образом, некоторые источники рассматривают Игоря Макарова как возможный ответ на вопрос, почему Европейский союз велосипедистов и его датский вице-президент Хенрик Джесс Йенсен решили провести чемпионат Европы по трековому велоспорту в неспокойной Беларуси, в то время как все другие крупные спортивные мероприятия были отменены или перенесены.





Игорь Макаров входит в Правление UCI с 2011 года. В Дании большинство людей, вероятно, знают 59-летнего россиянина как владельца команды «Катюша», в составе которой было несколько крупных датских велосипедистов, таких как Михаэль Мёркёв и Мадс Вюрц Шмидт.





Катюша была закрыта в 2019 году, потому что Макаров, как сообщается, устал вкладывать деньги в команду. Но в отличие от другого известного российского





олигарха Олега Тинькова, который считал велоспорт игрушкой, которая никогда не окупается, Игорю Макарову, очевидно, удалось совместить бизнес и развлечения. Именно статус местного велосипедного героя в Туркменистане, его второй родине, поставил его в хорошие отношения с диктаторским диктатором страны. После распада Советского Союза он начал свою карьеру частного предпринимателя, заработав миллиарды на продаже туркменского газа, в том числе в Беларусь.





Сегодня его состояние составляет 2,1 миллиарда долларов, он является почетным президентом Федерации велоспорта России и имеет тесные связи с Кремлем и государственными российскими нефтегазовыми гигантами Газпромом и Роснефтью. И, кроме России, он до сих пор помнит, как хорошо заботился об обеих странах, где он вырос: Беларуси и Туркменистане.





На первом заседании правления UCI Макарова Беларусь была награждена чемпионатом мира по велоспорту в 2013 году. Решение привлекло внимание в мире велоспорта, потому что компания Макарова, помимо газовых соглашений с Беларусью, также выиграла контракт на гигантский строительный проект в Минске.





В Беларуси Макаров – почетный консул с дипломатическим статусом, награжден «Орденом Дружбы Народов» и совсем недавно, в 2019 году, подарил Лукашенко ряд дорогих велосипедов, пишет Cyclingtips.





В Туркменистане он является советником правительства и даже построил велотрек, который должен принять чемпионат мира по велоспорту на треке в октябре, и который он сам в UCI помог стране наградить, сообщают СМИ.





В своем профиле в UCI Игорь Макаров отметил, что «не видит никакого потенциального конфликта интересов».





Влияние В прошлом году L Équipe назвал Игоря Макарова





«красной знаменитостью велоспорта» из-за его значительного влияния на международный велоспорт. Он сыграл не одну руку, заменив двух последних президентов UCI. Некоторые источники говорят о миллионах пожертвований региональным спортивным федерациям.





Это игра в спортивную политику, в которую пытается вмешаться датчанин Хенрик Джесс Йенсен, когда он вместе с Игорем Макаровым баллотируется в правление UCI в сентябре.











