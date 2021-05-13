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Вышел новый альбом рок-группы "Крама"
Источник материала: Партизан
Вышел новый альбом белорусской рок-группы "Крама" — "Зацьменны блюз". Это девятая пластинка в его дискографии. И ее пришлось ждать довольно долго — предыдущий альбом вышел семь лет назад.
Игорь Ворошкевич / Еврорадио
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Вышел новый альбом белорусской рок-группы "Крама" — "Зацьменны блюз". Это девятая пластинка в его дискографии. И ее пришлось ждать довольно долго — предыдущий...
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