







О спаде в игре чемпиона сейчас говорят многие. Болельщики даже запустили акцию, целью которой является отставка Шпилевского. Об этом даже сообщали спортивные СМИ Беларуси.





Сам белорус после матча с "Шахтером", где "Кайрат" упустил победу на 94-й минуте, прокомментировал результат спустя двое суток, указав на то, что команда все создает для победы, но потом сама себя убивает. Кроме того, специалист подчеркнул, что клуб продолжает идти вперед и продолжит гнуть свою линию.





Вот с тем, куда идет клуб и к чему приведет желание гнуть свою линию, возникают вопросы.





Дело в том, что разговоры об игровом и психологическом кризисе небеспочвенны и это прямое следствие работы тренерского штаба. В нынешнем сезоне проявилась явная проблема в выездных матчах, где любой соперник "Кайрата" имеет шансы на успех.





Кроме того, игровые идеи Шпилевского уже не являются откровением для наставников других казахстанских команд.





Конечно, вклад белоруса в успех команды в сезоне-2020 неоспорим, и Шпилевский уже вписал свое имя в историю клуба. Однако сейчас, судя по результатам игр и самому их содержанию, "Кайрат" далек от образца самого себя 2020 года.





пишет Vesti.kz. В первую очередь налицо кадровые проблемы. Помимо этого на поле и, скорее всего, в раздевалке нет лидера. Да и вокруг самого Шпилевского футболисты не объединены по принципу "играть за тренера", поскольку рука специалиста видна эпизодически. Возможно, роль самого белоруса в процессах функционирования команды стала менее значимой. По крайней мере, своим нежеланием брать ответственность за результат, что видно по его высказываниям, он, похоже, способствует этому, —Vesti.kz.







