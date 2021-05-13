ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Все больше белорусских предприятий намерено перебраться в Литву, утверждают в Вильнюсе

13.05.2021 08:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Литва постепенно снимает карантинные ограничения и все больше белорусских предприятий думает о переводе деятельности в Литву, заявила вице-министр экономики и инноваций Йовита Нелюпшене.


"В последние недели, конечно, из-за некоторых послаблений в карантинных ограничениях мы наблюдаем повышенную заинтересованность. (...) Близится окончание учебного года, так что эта заинтересованность, на наш взгляд, еще возрастет", - сказала Нелюпшене в среду на заседании парламентского Комитета по социальным вопросам и труду, пишет interfax.by.

Она сообщила, что 43 белорусских предприятия уже начали процесс перевода, а 37 еще думают. Интерес к Литве проявляют в общей сложности 110 белорусских предприятий, они могли бы создать в Литве около 3 тыс. новых рабочих мест.

"Эти 3 тыс. белорусов не должны создать особого риска" (на рынке информационных технологий (ИТ) - BNS)", - сказала она.

По словам Нелюпшене, в Литву преимущественно хотят перебраться ИТ-специалисты, работающие в сфере стартапов, предоставляющие услуги развития бизнеса, создатели игр.

Комитет обсудил и утвердил поправки к законам об инвестициях и о занятости или так называемый пакет о релокации работников. Он должен помочь инвестировать в Литве взявшим обязательства в Литве предприятиям третьих стран, прежде всего Беларуси, без особых препятствий перевести работников и членов их семей в Литву.
 
Если поправки будут приняты, на льготы смогут претендовать предприятия, подписавшие договоры инвестиций с правительством Литвы и обязавшиеся инвестировать как минимум 1,45 млн евро, создать как минимум 20 новых рабочих мест и платить зарплаты в размере 1,5 средней величины зарплаты в самоуправлении, в котором будут сделаны капиталовложения.

По данным Нелюпшене, договоры инвестиций с правительством уже подписало 71 белорусское предприятие. Министерство экономики и инноваций надеется, что поправки вступят в силу уже в июне.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литва постепенно снимает карантинные ограничения и все больше белорусских предприятий думает о переводе деятельности в Литву, заявила вице-министр экономики и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Маск обвалил курс биткоина ради экологии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by