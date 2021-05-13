Галина Логацкая, вышедшая с портретом отца-ветерана, получила 20 суток





Галина Логацкая на уличной акции в 2020 году​





передает Еврорадио. По версии милиции, Логацкая якобы "материлась в общественном месте", а затем "сопротивлялась при задержании". Свою вину она не признала. Суд Партизанского района рассматривал административное дело тайно с участием дежурных сотрудников. О заседании не сообщили ни родственникам, ни адвокату. В закрытом режиме судили еще несколько человек, задержанных 9 мая,Еврорадио.





С лета 2020 года Галину Логацкую неоднократно задерживали во время уличных акций. Она получала арест или штраф.





Сестра Галины Лариса работала в Минске почтальоном. Ее осудили на три месяца ареста за "слив" данных о десятках милиционеров, которые выписывали газету "На страже".