Эти телефоны назвали самыми производительными в апреле - сколько они стоят в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Команда бенчмарка производительности мобильных гаджетов AnTuTu опубликовала список из самых мощных смартфонов, прошедших тестирование в апреле. Посмотрели, сколько за такие девайсы придется выложить в Беларуси.



Снимок носит иллюстративный характер

Общий топ-10 такой:

Xiaomi Mi 10 Ultra — 733,2 тысячи баллов

Huawei Mate 40 Pro — 741,1 тысячи баллов

Samsung Galaxy S21 Ultra (Snapdragon 888) — 777,9 тысячи баллов

Oppo Find X3 Pro — 788,07 тысячи баллов

Xiaomi Redmi K40 Pro — 790,3 тысячи баллов

OnePlus 9 Pro — 797,5 тысячи баллов

Xiaomi Mi 11 — 800,2 тысячи баллов

ASUS ROG Phone 5 — 814,3 тысяч баллов

Xiaomi Mi 11 Ultra — 814,6 тысяч баллов

iQOO 7 — 821,3 тысяч баллов

Не все из названных устройств продаются в Беларуси не только официально, но даже и «в серую». И тем не менее многие аппараты отыскать вполне реально. Мы выбрали те смартфоны, которые получится приобрести относительно легко — ниже чуть подробнее про их характеристики (и наши цены).





Найти в Беларуси версию Galaxy S21 Ultra на Snapdragon 888 от Qualcomm можно. Телефон доступен для заказа в некоторых интернет-магазинах. В целом отзывы на девайс именно на этом SoC — положительные, особенно после пришедших на аппарат нескольких обновлений прошивки.

В официальной продаже (то есть с полноценной гарантией фирменных сервисных центров производителя, а не частых мастерских) у нас предлагается версия на фирменном процессоре Exynos 2100 — в AnTuTu (v9) такая модификация набрала 729,4 тысячи баллов, расположившись на 11 строчке общего рейтинга производительности.

В остальном между версиями аппарата существенных различий нет. Обе способны работать в 5G-сетях, оснащаются аккумуляторами объемом в 5000 мАч, а также набором из камер на 108 Мп, 10 Мп (телефото, 3-кратный оптический зум), 10 Мп (перископ, 10-кратный оптический зум) и 12 Мп (ширик).

Во время начала продаж производитель также делал ставку на черную стеклянную панель девайса (причем не зеркальную, а матовую), дисплей диагональю в 6,8 дюйма с AMOLED-матрицей и частотой обновления до 120 Гц, поддержку стилуса S Pen, а также другие привычные для флагманов фишки вроде стереодинамиков, защиты от воды IP68, наличия платежной системы, а также ускоренного экранного сканера отпечатков пальцев. Проверено — датчик действительно работает молниеносно.

Но кое-какие минусы все же нашлись. Так, слота под карты памяти в смартфоне теперь нет — придется довольствоваться выбранным объемом хранилища. Перо S Pen поддерживается, но места в корпусе для него не нашлось (а Galaxy Note21 Ultra с таким «отсеком» в этом году выпускать не собираются). Финальная точка — отказ от проводных наушников и даже адаптера питания в комплекте поставки. Его теперь придется докупать отдельно.



Фото: androidauthority.com

В последние годы дела у китайской компании на международном рынке обстоят не очень хорошо. Санкции со стороны США до сих пор не сняты, а значит, сервисов Google в аппаратах Huawei «из коробки» нет. Да и общемировой дефицит чипов также сказался не лучшим образом: в Сети много сообщений, что телефоны компании бывает сложно купить даже на территории Китая.

И тем не менее в компании сдаваться явно не собираются. Mate 40 Pro официально не представлен в Беларуси, но его можно найти в интернет-магазинах. Кроме того, на данный момент это актуальная флагманская модель производителя, даже спустя полгода после релиза. Ведь анонс новеньких P50 ожидается только летом.

В активе у Mate 40 Pro несколько интересных особенностей, например система распознавания лиц пользователей с использованием ToF-датчика. Если упростить, то телефон не просто считывает параметры лица владельца по двухмерному изображению, а измеряет глубину картинки. В общем, реализация, близкая к той, что есть у Apple, — а ее на этом поприще еще никто не переплюнул.

От сканера отпечатков в экране также не отказались. А еще телефон работает на чипсете собственной разработки Huawei — Kirin 9000 (5-нм техпроцесс). Похоже, решение как минимум не хуже, чем у того же Qualcomm, — иначе смартфон просто не удержался бы в топ-10 рейтинга AnTuTu. Устройство может работать в сетях 5G, отличается стереодинамиками и защитой от воды по сертификату IP68.

Экран также достаточно навороченный, на 6,76 дюйма с OLED-матрицей. Правда, частота тут — максимум в 90 Гц. Набор камер, созданных в сотрудничестве с Leica, такой: 50 Мп + 12 Мп (перископ, 5-кратный оптический зум) + 20 Мп ("ширик").



Фото: The Verge

Устройство начали продавать всего несколько месяцев назад, правда в Беларуси купить его получится только в «серую». Но предложений вполне достаточно.

Сразу о минусах: в первых обзорах журналисты негативно отзывались о времени работы гаджета на одном заряде (якобы не более четырех часов). Также не все оценили камеру, созданную в партнерстве с Hasselblad. Тесты показали, что весомого преимущества по сравнению с другими флагманами на рынке она не дает. По последним сообщениям, ситуация в обоих направлениях улучшается через обновления прошивки. Подтвердить или опровергнуть это мы сами пока не можем.

В остальном OnePlus 9 Pro — флагманское во всех смыслах устройство. Смотрите сами: есть стереодинамики, матовое стекло на задней панели корпуса, защита IP68, экран на 6,7 дюйма с матрицей AMOLED, достаточно высокой пиковой яркостью и частотой до 120 Гц. Имеется батарея на 4500 мАч как с проводной, так и беспроводной ускоренной подзарядкой (65 Вт), а также набор камер с разрешением в 48 Мп, 8 Мп (телефото, 3,3-кратный оптический зум), 50 Мп ("ширик") и 2 Мп (макро). Процессором выступает уже упоминавшейся выше Snapdragon 888 от Qualcomm, есть возможность работы в 5G-сетях.



Фото: The Verge

Устройства под брендом Xiaomi продаются в Беларуси официально и пользуются повышенным спросом. Но именно этот девайс пока получится купить только «в серую», ведь до фирменных магазинов он еще не добрался.

К недостаткам телефона, во всяком случае на старте продаж, относили перегрев корпуса: якобы процессор Snapdragon 888 оказался слишком «горячим». Правда, в других смартфонах с таким же SoC такая проблема стоит не так остро. Видимо, недостаток все-таки на стороне Xiaomi. Правда, проблему могли поправить в одном из обновлений ПО. Но опять же — сами мы пока это не проверяли.

Что еще в активе у смартфона: во-первых, экран на 6,81 дюйма с очень высокой пиковой яркостью (прямо как в Galaxy S21 Ultra от Samsung). Если учитывать более низкую цену устройства в сравнении с флагманом от корейской компании, это весомо. Сама панель — AMOLED, на 120 Гц.

«Спинка» матовая, из стекла, в наличии батарея на 4600 мАч с ускоренной проводной и беспроводной зарядкой, работа в сетях пятого поколения. Правда, нет защиты от воды и пыли, а также отсутствует слот под карты памяти. Зато основная камера состоит из датчиков разрешением в 108 Мп, 13 Мп ("ширик") и 5 Мп (макро). Да, оптического приближения в этом аппарата нет, но и стоит он меньше флагманов с подобной возможностью.



Фото: androidauthority.com

Наверное, самый массивный (238 граммов) и брутальный по дизайну смартфон во всей подборке. Но именно этой модели такое простительно. Ведь она создавалась для геймеров и не позиционируется компанией как устройство для «всех-всех-всех».

У ROG Phone 5 в наличии несколько модификаций с интересными фишками. Скажем, в некоторых гравировка на задней панели может подсвечиваться. А еще во всех версиях на боковой грани есть специальные клавиши, имитирующие триггеры на геймпадах. Сюда же идет усовершенствованная система охлаждения и целый набор дополнительных аксессуаров.

Аппаратная платформа включает SoC Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой 5G-сетей, от 8 ГБ до 16 ГБ оперативной памяти, аккумулятор объемом в 6000 мАч (есть 65-ваттная проводная зарядка) и, наконец, экран на 6,78 дюйма с матрицей OLED и частотой в 144 Гц. Последнее — еще один важный «профит» перед другими смартфонами, причем даже подобной игровой направленности. А еще в обзорах многие хвалят звук из стереодинамиков и наличие 3,5-мм разъема под наушники.

Минусы с ходу видятся такими: нет пыле- и влагозащиты, смартфон громоздкий, камера — не чета конкурентам с похожей ценой (64 Мп + 13 Мп + 5 Мп).