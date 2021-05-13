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Мужские «подкаты», от которых вам станет стыдно. Выбрали десять примеров из интернета
Источник материала: Tut.by
В 2021 году вне интернета уже почти не знакомятся. Большинство мужчин предпочитает понравившейся девушке просто написать. При этом не все «подкаты» получаются удачными. Как говорится, бывает «так плохо, что аж хорошо». LADY.TUT.BY собрала десять таких случаев из соцсетей. Мужчины, если вы думаете, что это фейки, спросите у женщин: такое происходит регулярно.
Иногда в комплиментах главное правильно сформулировать. Иначе получится смешно, а не приятно.
Желание покреативить некоторых заводит слишком далеко.
Попытка взять «на слабо» или реальное отступление?
Девушка оказалась не промах и поставила парня в тупик.
Интересно, на что он рассчитывал?
Некоторые не сдаются перед любыми трудностями. Даже если эта трудность — очевидное «отшивание».
Зато честно.
Скажем прямо: даже если бы слова «спарринг» и «спаривание» не были перепутаны, шансов маловато.
Смешно, но лучше все-таки хотя бы без подарка.
Спасибо. В том, где нет вас…
Самое обидное — некоторые даже не старались, как мужчины выше, а им везет.
А какие странные сообщения приходили вам? Делитесь в комментариях!
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Собрали десять скриншотов из соцсетей, в которых мужчины пытаются понравится девушке. Получается так себе, зато вы посмеетесь.
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