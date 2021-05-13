Мужские «подкаты», от которых вам станет стыдно. Выбрали десять примеров из интернета

Источник материала: Tut.by

В 2021 году вне интернета уже почти не знакомятся. Большинство мужчин предпочитает понравившейся девушке просто написать. При этом не все «подкаты» получаются удачными. Как говорится, бывает «так плохо, что аж хорошо». LADY.TUT.BY собрала десять таких случаев из соцсетей. Мужчины, если вы думаете, что это фейки, спросите у женщин: такое происходит регулярно.

Мы не даем ссылки на часть постов в соцсетях, откуда взяли скриншоты. На некоторых из них есть настоящие имена и фотографии, которые мы скрыли для этой публикации. Наша цель — посмеяться не над конкретными людьми, а над ситуациями.

Иногда в комплиментах главное правильно сформулировать. Иначе получится смешно, а не приятно.





Желание покреативить некоторых заводит слишком далеко.





Попытка взять «на слабо» или реальное отступление?





Девушка оказалась не промах и поставила парня в тупик.

Интересно, на что он рассчитывал?





Некоторые не сдаются перед любыми трудностями. Даже если эта трудность — очевидное «отшивание».





Зато честно.





Скажем прямо: даже если бы слова «спарринг» и «спаривание» не были перепутаны, шансов маловато.





Смешно, но лучше все-таки хотя бы без подарка.





Спасибо. В том, где нет вас…





Самое обидное — некоторые даже не старались, как мужчины выше, а им везет.



«Привет, у тебя все еще есть Xbox, который ты продаешь?» — «Да». — «Можешь прислать фотку?» — Девушка высылает интимное фото. — «Фото Xbox…» — «Оу».

А какие странные сообщения приходили вам? Делитесь в комментариях!