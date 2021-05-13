20 лет, светит 3 года лишения свободы. Рассказываем о молодых людях, которые проходят обвиняемыми по «делу студентов»

Источник материала: Onliner 12 ноября 2020 года в студенческой среде уже прозвали «черным четвергом». В этот день в квартирах и офисе организации «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» прошли обыски. В тот же день были задержаны одна из преподавательниц БГУИРа и выпускница БГМУ, еще через две недели в СИЗО попала студентка мехмата. В итоге все 12 человек оказались под стражей. В заключении они находятся уже полгода, всем им было предъявлено обвинение по уголовному делу. Завтра над задержанными начинается суд. Рассказываем, кто те самые молодые люди, которые сейчас сидят за решеткой по «делу студентов», и почему они там оказались.





Итак, что вообще случилось?

Все произошло 12 ноября 2020 года. Тогда в квартирах активистов и самой организации «ЗБС» прошли обыски — ребят задержали сотрудники КГБ. После обыска в общежитиях и квартирах были изъяты техника и личные вещи студентов. Сначала их доставили в СИЗО КГБ, затем перевели в изолятор на Володарского. 12 ноября также была задержана преподавательница БГУИРа Ольга Филатченкова — ей предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 УК Беларуси (Организация либо активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Такое же обвинение у выпускницы БГМУ и представителя Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Аланы Гебремариам.

16 марта Следственный комитет завершил расследование по делу об организации «маршей студентов». В уголовном деле оказались 12 обвиняемых. В ведомстве сообщили, что среди них — учащиеся, преподаватель и член Координационного совета. В СК утверждают, что организации протестных акций обсуждались со Светланой Тихановской.

«Представители учреждений образования являлись координаторами на местах, администрировали тематические телеграм-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел», — заявили в Следственном комитете.

Там рассказали, что протестные акции срывали образовательный процесс и нормальную работу вузов, потому что молодежь блокировала коридоры и лестничные марши, затрудняла проход студентов и преподавателей, создавала шум.

Таким образом, фигурантам дела предъявлены обвинения по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Беларуси. Обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до 3 лет лишения свободы.

Что это за организация?

Шестеро из 12 задержанных — члены объединения «ЗБС». Это старейшая молодежная организация независимой Беларуси, которая была создана еще в конце 1980-х. Основными целями объединения стали борьба против идеологизации высшего образования и продвижение идей реформирования его системы на современный лад. На данный момент ассоциация представляет собой объединение 16 университетов Беларуси.

Своей миссией «ЗБС» называет формирование студенческого представительства и развитие самоуправления в Беларуси.

После президентских выборов 2020 года «ЗБС» поддержало «требования общенационального протеста»: прекращение насилия, освобождение всех политических заключенных и отмена результатов выборов.





А что известно о самих задержанных?

Итак, сейчас в СИЗО КГБ по «делу студентов» находятся 12 человек. Коротко рассказываем, что мы о них знаем.

Яна Оробейко, 20 лет. Студентка третьего курса факультета эстетического образования БГПУ

Со слов друзей Яны о ней известно следующее. Она очень общительная и целеустремленная девушка, еще в школе участвовала в районных и областных олимпиадах и творческих конкурсах. Во время избирательной кампании девушка рисовала открытки для задержанных и писала им письма.

Яна была задержана в общежитии 12 ноября. Девушку сначала поместили под стражу в СИЗО КГБ, 20 ноября ей предъявили обвинение и продлили меру пресечения в виде нахождения под стражей на два месяца. Затем Яну перевели в СИЗО №1 на Володарского.

12 января ей снова продлили срок нахождения под стражей еще на два месяца.

Аннетт Видман-Мауз, депутат Бундестага Германии и государственный министр при канцлере, высказывалась о Яне так: «Такие отважные женщины, как Яна Оробейко, выступают за лучшее будущее своей страны. Ее образцовое стремление к свободе и демократии заслужило нашу солидарность и глубокое уважение».





Алана Гебремариам, выпускница БГМУ, 23 года

Отец Аланы родом из Эфиопии, сама она всю жизнь прожила в Беларуси. Девушка — выпускница БГМУ, член основного состава Координационного совета, активистка и координатор проектов Ассоциации белорусских студентов, представитель Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов.

В 2019 году Алана участвовала в парламентских выборах, выдвигалась от Белорусской социал-демократической Громады по Грушевскому избирательному округу №98. Вместе с другими зарегистрированными кандидатами от «Молодежного блока» она лоббировала три темы, которые, по ее мнению, больше всего волнуют молодежь: отсрочки от армии, смягчение антинаркотического законодательства и распределение выпускников вузов.

В 2020 году она вошла в основной состав Координационного совета, в октябре стала представителем Тихановской по делам молодежи и студентов.

После обыска и задержания 12 ноября Алана оказалась в СИЗО КГБ, затем была переведена в СИЗО №1 на Володарского. Признана политической заключенной.





Ксения Сыромолот, студентка четвертого курса факультета философии и социальных наук БГУ, 21 год

Ровно за год до задержания Ксения организовала «Неделю студенчества», была пресс-секретарем «ЗБС» и волонтером правозащитного центра «Весна», центра эффективной коммуникации «Жывая бібліятэка».

В четверг, 12 ноября 2020 года, сотрудники службы госбезопасности пришли к ней в квартиру и провели обыск. После этого ее отвезли в здание КГБ и около суток не пускали адвоката.

20 ноября ей было предъявлено обвинение, 23-го ее перевели из следственного изолятора КГБ в СИЗО №1 на Володарского, где она отметила Новый год, Рождество и свое 21-летие.

В конце февраля адвокат Ксении приступил к рассмотрению дела, которое насчитывает 36 томов.





Кася Будько, студентка третьего курса факультета эстетического воспитания БГПУ, 20 лет

Кася родилась в Гродно. Друзья говорят, что она смелая, свободолюбивая и умная девушка. А еще она отлично рисует и даже сумела сама раскрасить свою комнату.

В Минске Кася жила с бабушкой и дедушкой. 12 ноября она находилась у них в деревне. В то утро им позвонили соседи и сказали, что в квартиру ломятся неизвестные. Дверь была выломана, в квартире произвели обыск, а технику конфисковали. Затем Касю задержали вместе с другими студентами. 20 ноября ей было предъявлено обвинение, а срок задержания под стражей был продлен на два месяца.





Глеб Фицнер, студент четвертого курса факультета межкультурных коммуникаций МГЛУ, 20 лет

Глеб родился в Минске и окончил 24-ю гимназию, затем поступил в МГЛУ. По словам одногруппниц парня, он амбициозный, трудолюбивый и заботливый человек. Глеб интересуется экономикой и финансами, а знакомые шутя называют его «экспертом в области всего».

Глеб также был задержан 12 ноября, его поместили под стражу в СИЗО КГБ, а 23-го предъявили обвинение и продлили содержание под стражей на два месяца.

23 ноября его перевели из СИЗО КГБ в СИЗО №1 на Володарского. 12 января Глебу снова продлили срок нахождения под стражей — снова на два месяца.

А вот что сказал о нем депутат Европарламента Иван Штефанец: «„Достоин только тот, кто боролся за свою свободу“, — сказал наш генерал Штефаник. Он был одним из ведущих деятелей, которые образовали первое независимое государство чехов и словаков. Я горжусь тем, что „усыновляю“ белорусского студента Глеба Фицнера, которого посадили за желание жить в свободной стране. Я призываю освободить этого молодого и смелого студента».





Анастасия Булыбенко, студентка БНТУ, 20 лет

Друзья Насти рассказывают, что она одна из самых открытых и честных людей в их окружении.

До того, как девушка попала в СИЗО, она уже успела отсидеть 10 суток административного ареста за участие в массовом мероприятии.

— ОМОН «пометил» лоб Аси краской, — вспоминает одна из девушек, с которыми Ася сидела в одной камере. — Но мне было непонятно, как она могла там оказаться: она выглядела незабудкой, как будто не из нашего времени. По дороге на Окрестина мы даже шепотом спели песню Play, чтобы нам не было так страшно.

12 ноября в квартире Анастасии был произведен обыск. Сотрудники КГБ доставили ее в СИЗО КГБ, а затем девушку перевели в СИЗО №1. Все это время она находится под стражей в ожидании суда.





Илья Трахтенберг, отчисленный студент второго курса механико-математического факультета БГУ, 19 лет

Об Илье Трахтенберге, студенте второго курса мехмата БГУ, мы писали еще 30 октября. Тогда Илью отчислили якобы за пропуски, хотя он получал повышенную стипендию и учился в среднем на 7,9 балла. Илья рассказывал нам, что принимал участие в забастовках и во всех студенческих активностях.

— Администрация об этом прекрасно знала, показывала мне фото участия. Но я и не скрывался, потому что никак не нарушал закон и нормально учился, — говорил парень нашему журналисту.

А 12 ноября его настигла участь предыдущих героев нашего текста. Илья был задержан, сейчас он находится в СИЗО №1 на Володарского.

По словам друзей, Илья — очень веселый и талантливый парень. Он пишет песни, участвовал в школьном «ЧГК», а его команда занимала призовые места.

В конце февраля адвокат Ильи начал рассмотрение дела, которое насчитывает 36 томов.





Егор Канецкий, студент пятого курса биологического факультете БГУ, 21 год

Егор — выпускник химико-биологического профиля Минского государственного областного лицея. Друзья описывают его как невероятно веселого парня-приколиста. И добавляют, что такие выводы можно сделать, посмотрев его Instagram.

— Нам нават было складана знайсці яго здымкі для публікацыі: ён усюды выглядае дзіўным. І такім ён быў заўсёды. Чым ён цікавіцца? Зрэшты, тым жа, чым і займаецца, — біялогіяй. Нават у лістах да мяне ён распавядае пра розныя хімічныя працэсы ў мазгу. Калі яго затрымалі, я думала, што яго хутка выпусцяць, бо ён усім задурыць галаву. Проста ён вельмі любіць пагаварыць і пажартаваць, — рассказала нам его подруга Дарья.

Девушка добавила, что Егор — обычный парень, который никогда не готовился к задержаниям.

— І таму першы час пасля затрымання яму было сумна. Але цяпер кожны яго ліст — гэта моцны зарад сілы і пазітыву. Я не ведаю, як гэта ў яго атрымліваецца, але ён шмат рэфлексуе і дзеліцца ўсімі сваімі думкамі у лістах, — сказала девушка. — Распавядае, што ён адпачыў так, што больш ніколі не будзе адпачываць.





Виктория Гранковская, бывшая студентка архитектурного факультета БНТУ, 25 лет

Виктория — бывшая студентка БНТУ и староста группы. Ее отчислили после осенних акций протеста в Беларуси с четвертого курса архитектурного факультета.

На одной из студенческих встреч в августе Виктория Гранковская рассказала журналисту Naviny.by, что недовольна качеством образования в университете. А 1 сентября Вику задержали при сборе подписей в поддержку петиции ректору. Ее арестовали на 15 суток.

«Я хочу продолжить обучение в БНТУ, потому что есть преподаватели, из-за которых я хочу сюда приходить, — сказала Виктория в интервью Naviny.by. — И я поступила в вуз осознанно, потому что всегда хотела здесь учиться. Я настаиваю на том, что если меня исключат, то только по политическим мотивам».

12 ноября Викторию задержали. У нее забрали технику, поместили под стражу в СИЗО КГБ, а через некоторое время перевели в СИЗО на Володарского. Сейчас она ознакомилась с материалами дела и ожидает суда.





Мария Каленик, студентка БГАИ, 22 года

Сестра Марии Ульяна рассказывает, что все свое время та посвящала учебе. Сама девушка очень заботливая, ответственная и аккуратная. А еще она очень любит животных.

— Ее интересы простые, — рассказывает Ульяна. — Она любит делать маникюр, делала его для всей семьи. Еще она любит готовить: каждый день с энтузиазмом придумывает новые рецепты, и у нее это отлично получается. Для меня Маша старалась не добавлять продукты животного происхождения в еду и творчески подходила к рецептам: например, научилась готовить оладьи с бананами вместо яиц.

12 ноября Марию задержали сотрудники КГБ, когда она выходила из дома. Силовики обыскали квартиру, конфисковали оборудование и привезли Марию в СИЗО КГБ, затем перевели в СИЗО №1. Все это время она находится под стражей в ожидании суда.





Татьяна Екельчик, студентка мехмата БГУ

Согласно информации правозащитников, за участие в акциях девушку неоднократно заставляли писать пояснительные записки, делали выговоры и звонили родителям.

27 ноября в семь утра к ней пришли сотрудники КГБ, взломали дверь, обыскали и изъяли оборудование. Кроме того, в квартире ее родственников также прошел обыск. Девушку, как и других задержанных, сначала поместили в СИЗО КГБ, а затем перевели на «Володарку».





Ольга Филатченкова, преподавательница БГУИРа

Ольга — преподавательница Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, ассистентка кафедры ПОИТ. Участница видеообращения преподавателей БГУИРа против насилия, принимала участие в забастовке.

Ольге 41 год, она работала ассистенткой кафедры «Программное обеспечение информационных технологий» в БГУИРе.

Известно, что у Ольги двое детей: 7-летняя дочка и 18-летний сын Иван, который учится в том же университете, где работает его мама, но на другом факультете.

Как рассказывает Иван, Ольга много чем увлекалась в свободное от работы время:

— Она всю жизнь танцует — это у нас семейное. Последние несколько лет она изучала национальную культуру. Также она интересовалась частными детскими садами.

Преподавательницу задержали 12 ноября, в этот же день у нее дома был проведен обыск.

Ольге предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 («Организация либо участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок») УК Беларуси. Сейчас она находится в СИЗО №1.





Суд над фигурантами «дела студентов» начнется 14 мая в 10:30 в суде Октябрьского района Минска.

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