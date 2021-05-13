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Как дешевле перевести деньги на карту? Обзор банковских сервисов
Источник материала: Onliner
Перевод денег между картами физических лиц становится все более востребованным. Хотя обычной практикой вроде расчетов картой в магазине переводы пока не стали. Зато предложение банков и других структур в этом отношении как будто обгоняет спрос. Сегодня действует больше десятка систем переводов с карты на карту. Выбрали 16 и внимательно изучили их.
Свои сервисы есть не только у крупных, но даже и у небольших банков — это не считая внутренних переводов между картами одного банка. Мессенджер Viber тоже запустил на базе банка сервис переводов, временно бесплатный. За ним идут другие мессенджеры. А есть еще ЕРИП — бесплатная межбанковская система, с помощью которой тоже можно переводить деньги с карты на карту. И существуют специальные сервисы для пополнения определенных карт, например «Халвы» «МТБанка» или «Черепахи» «Банка ВТБ».
Однако с позиции потребителя у каждого из существующих сервисов есть недостатки:
Единственное утешение по последнему пункту — практически невозможно, чтобы банк списал средства с карты и никуда не зачислил. Рассмотреть все нюансы переводов и связанные с ними проблемы в рамках этого текста мы не сможем, но перечислим известные сегодня сервисы, приведем цены на услуги по переводу, проверим изложенное на практике. Мы выбрали 15 банковских сервисов, обеспечивающих переводы с карты на карту. И к тому же заглянули в систему переводов от ЕРИП. Для тех, кто не хочет читать все, публикуем специальную таблицу. Ее можно сохранить отдельно.
«Беларусбанк». «Переводы с карты на карту»
Работает с картами Visa, MasterCard и «БелКарт». Крупнейший банк страны предлагает простую, работающую форму, без дополнительных бонусов и без предварительного отображения комиссии. При этом не требуется даже имя, скопированные данные вставляются без проблем. Но в сравнении с другими сервисами подвох все-таки есть — «Беларусбанк» взимает комиссии за перевод между своими картами.
Тарифы на переводы определены так:
«Альфа-Банк». «Онлайн-переводы средств между картами»
Весьма дружелюбный к пользователям сервис. Работает с картами Visa и MasterCard разных банков. Можно переводить как с карты на карту своего банка по номеру телефона, так и на чужие карты.
Тарифы на переводы:
Лимиты на переводы:
«Приорбанк». «Перевод с карты на карту»
Работает с картами Visa и MasterCard разных банков. По внешнему виду и набору функций такой же сервис, как и описанные выше. Но он не отражает фактическую комиссию, хотя о ней можно прочесть, перейдя по ссылкам в этом же окне.
Тарифы на переводы:
Лимиты на переводы:
«МТБанк». Denegram
Старейший из распространенных в Беларуси сервисов перевода между картами разных банков. На этой платформе действуют некоторые другие системы переводов. Работает с картами Visa, MasterCard и «БелКарт», но на «БелКарт» отправителя должна быть система защиты 3D-Secure.
Тарифы на переводы:
Лимиты на переводы:
«Банк ВТБ (Беларусь)». «Переводы с карты на карту»
Работает с картами Visa, MasterCard и «Мир стран СНГ и Грузии». Комиссия видна сразу.
Тарифы на переводы:
Лимиты на переводы:
«БСБ Банк». «Мгновенный перевод между картами РБ и стран мира»
Работает с картами Visa, MasterCard и «БелКарт». Комиссия до перевода не отражается. Правда, с главной страницы можно зайти в раздел «Лимиты и тарифы».
Тарифы на переводы:
Лимиты на переводы:
С нашими картами сервис работал.
«Белагропромбанк». «Система платежей ArtPay»
Система построена по обычным образцам. Работает с картами Visa, MasterCard и «БелКарт».
Тарифы на переводы:
Лимиты на переводы:
«РРБ Банк». «Переводы между карточками разных банков РБ»
Тоже просто — на одном листе. Но данные нужно вводить руками. Карта отправителя обязательно должна иметь систему защиты 3D-Secure.
Тарифы и лимиты на переводы:
Подробно описывать лимиты, пожалуй, не будем, они в общих чертах совпадают, и мало кто доходит до этих пределов.
«Банк БелВЭБ». «Перевод с карты на карту»
Система тоже простая, удобная, по основным параметрам совпадает с уже описанными. Единственное отличие — «плавающая комиссия»: на 100 рублей у нас выходило 1,8%, а на 1000 рублей — 1,2%. Зачисления на карты «Банка БелВЭБ» происходят без комиссии.
«Белгазпромбанк». «Переводы»
Обслуживает карты Visa и MasterCard. Карта отправителя должна иметь 3D-Secure.
Нюансы:
«Белинвестбанк». «Перевод денег с карты на карту»
Вариант с простыми условиями. Работает с картами Visa и MasterCard. «БелКарт» принимать деньги может, а оправлять — нет. Тариф — 1,5%, минимум — 0,49 рубля. Переводы между картами «Белинвестбанка» бесплатны.
«Паритетбанк». «Перевод с карты на карту»
Один из самых молодых сервисов. Всё есть, но работает только с картами Visa и MasterCard белорусских банков.
Тарифы на переводы:
Лимиты на переводы:
«Банк „Дабрабыт“». «Переводы между карточками разных банков РБ»
Обслуживает карты Visa и MasterCard. Система переводов имеет другой интерфейс: все упомянутые работают в одном окне, эта — в двух. Вначале предлагается ввести сумму, отображается комиссия. При этом вам необходимо указать адрес электронной почты. А после по клику «Продолжить» вы переходите на вторую страницу, где вводятся данные карт.
Комиссия здесь — 1,5% плюс 1 рубль. С первой страницы переводов можно войти в раздел тарифов, где размещен pdf-файл, включающий 71 лист, — не очень удобно.
«Идея Банк». «Переводы на карты РБ»
Работает с картами Visa, MasterCard и «БелКарт», для перевода карты должны иметь 3D-Secure. По форме похоже на сервис «Банка „Дабрабыт“»: здесь так же представлено 2 окна, вначале необходимо ввести сумму и почту, а потом — перейти на другую страницу с формами для карт.
На первой странице по клику открываются лимиты на переводы:
На второй странице данные вставляются как обычно.
«Статусбанк». «Переводы по карточкам банков Республики Беларусь»
Работает с картами Visa, MasterCard и «БелКарт», для перевода карты должны иметь 3D-Secure. Еще один сервис с обычными условиями, но необычным интерфейсом. Тут на первой странице нужно выбрать вид перевода из трех вариантов: «С карты другого банка РБ на карту „Статусбанка“», «С карты „Статусбанка“ на карту другого банка РБ» и «С карты другого банка РБ на карту другого банка РБ».
Здесь сразу можно ввести сумму и узнать комиссию, при этом нужно вводить адрес почты. После уже осуществляется переход к более привычным формам для карт. Комиссия за переводы обычная — 1,5%, минимум перевода — 1 рубль, зачисление на карты «Статусбанка» — бесплатно.
Перевод в ЕРИП
Этот способ перевода с карты на карту самый сложный. Некоторые карты его поддерживают, некоторые нет. Иногда в одном банке могут оказаться карты, пополняемые бесплатно через ЕРИП и не имеющие такой возможности. Так, нам удалось бесплатно пополнить «Халву» «МТБанка», а перевести деньги на карту «Белагропроманка» не получилось.
Описывать эту систему сейчас мы не будем — тема заслуживает отдельного обстоятельного материала. Скажем только, что карты разных банков пополняются по-разному: в одних вводят номер карты, в других — номер счета IBAN, в третьих — номер договора, а в четвертых сочетается несколько вариантов. Но тем, кто переводит деньги «по одному и тому же маршруту», разобраться в особенностях переводов ЕРИП стоит. Может быть, даже стоит выбрать карты, которые подходят для бесплатных операций, ведь даже 1,5% в обороте могут вылиться в немалую сумму.
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