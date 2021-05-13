Как дешевле перевести деньги на карту? Обзор банковских сервисов

Источник материала: Onliner Перевод денег между картами физических лиц становится все более востребованным. Хотя обычной практикой вроде расчетов картой в магазине переводы пока не стали. Зато предложение банков и других структур в этом отношении как будто обгоняет спрос. Сегодня действует больше десятка систем переводов с карты на карту. Выбрали 16 и внимательно изучили их.

Свои сервисы есть не только у крупных, но даже и у небольших банков — это не считая внутренних переводов между картами одного банка. Мессенджер Viber тоже запустил на базе банка сервис переводов, временно бесплатный. За ним идут другие мессенджеры. А есть еще ЕРИП — бесплатная межбанковская система, с помощью которой тоже можно переводить деньги с карты на карту. И существуют специальные сервисы для пополнения определенных карт, например «Халвы» «МТБанка» или «Черепахи» «Банка ВТБ».





Однако с позиции потребителя у каждого из существующих сервисов есть недостатки:

большинство переводов не бесплатны, комиссию взимает банк-организатор перевода;

могут начисляться дополнительные комиссии банков-эмитентов карты донора (отправляющей) и карты получателя;

не все системы работают со всеми картами;

не всегда переводы проходят так, как хотелось бы: иногда слишком медленно, иногда и вовсе не проходят.





Единственное утешение по последнему пункту — практически невозможно, чтобы банк списал средства с карты и никуда не зачислил. Рассмотреть все нюансы переводов и связанные с ними проблемы в рамках этого текста мы не сможем, но перечислим известные сегодня сервисы, приведем цены на услуги по переводу, проверим изложенное на практике. Мы выбрали 15 банковских сервисов, обеспечивающих переводы с карты на карту. И к тому же заглянули в систему переводов от ЕРИП. Для тех, кто не хочет читать все, публикуем специальную таблицу. Ее можно сохранить отдельно.

Банк и система Перевод на Свои карты Чужие карты За границу «Альфа-Банк»

«Онлайн-переводы средств между картами» 0% 1,5%, не меньше 1 руб. 1,5% плюс 3 руб. «Банк ВТБ (Беларусь)»

«Переводы с карты на карту» 0% 1,4%, не меньше 1 руб. 1,4%, не меньше 4 руб. «БСБ-Банк»

«Мгновенный перевод между картами РБ и стран мира» 0% 1,5%, не меньше 0,5 руб. 1,5%, не меньше 4 руб. «МТБанк»

Denegram 0% 1,5%, не меньше 0,49 руб. 1,5%, не меньше 2 долларов «Белагропромбанк»

«Система платежей ArtPay» 1,5%, минимум 0,49 руб., если одна из карт «Белагропромбанка» 1,5%, не меньше 0,99 руб. 1,5%, не меньше 8,99 руб. «РРБ Банк»

«Переводы между карточками разных банков РБ» 1,5%, минимум 0,2 руб. 1,5%, минимум 0,2 руб. не поддерживает «Банк БелВЭБ»

«Перевод с карты на карту» комиссия зависит от суммы, зачисления на карты «Банка БелВЭБ» — без комиссии «Белгазпромбанк»

«Переводы» комиссия зависит от суммы, зачисления на карты «Белгазпромбанка» — без комиссии Белинвестбанк

«Перевод денег с карты на карту» 0% 1,5%, не меньше 0,49 руб. «Паритетбанк»

«Перевод с карты на карту» 1,25%, не меньше 1 руб. 1,5%, не меньше 1,5 руб. не поддерживает «Приорбанк»

«Перевод с карты на карту» 0% 1,5% плюс 1,5 руб. «Беларусбанк»

«Переводы с карты на карту» 1,5% для разных лиц 2—2,5% не поддерживает «Идея Банк»

«Переводы на карты РБ» 0% 1,5%, не меньше 2 руб. не поддерживает «Статусбанк»

«Переводы по карточкам банков Республики Беларусь» 0% — зачисление 1,5%, не меньше 1 руб.

«Беларусбанк». «Переводы с карты на карту»

Работает с картами Visa, MasterCard и «БелКарт». Крупнейший банк страны предлагает простую, работающую форму, без дополнительных бонусов и без предварительного отображения комиссии. При этом не требуется даже имя, скопированные данные вставляются без проблем. Но в сравнении с другими сервисами подвох все-таки есть — «Беларусбанк» взимает комиссии за перевод между своими картами.





Тарифы на переводы определены так:

между картами «Беларусбанка», оформленными на одно лицо, — бесплатно;

между картами «Беларусбанка» разных лиц — 1,5%;

с карт других банков на карты «Беларусбанка» — 2%;

все остальные переводы — 2,5%.

«Альфа-Банк». «Онлайн-переводы средств между картами»

Весьма дружелюбный к пользователям сервис. Работает с картами Visa и MasterCard разных банков. Можно переводить как с карты на карту своего банка по номеру телефона, так и на чужие карты.





Тарифы на переводы:

между картами «Альфа-Банка» — бесплатно;

между картами других банков — 1,5% от суммы, но не меньше 1 рубля;

переводы на карты зарубежных банков — 1,5% и еще 3 рубля.

Лимиты на переводы:

минимальная сумма — 1 белорусский или российский рубль, доллар или евро;

максимальная сумма — 3500 рублей;

в сутки разрешается не более 5 переводов на сумму не свыше 3500 рублей;

за 4 суток — не свыше 15 операций и не больше чем на 10 000 рублей;

за месяц не больше 60 операций и 26 000 рублей.

«Приорбанк». «Перевод с карты на карту»

Работает с картами Visa и MasterCard разных банков. По внешнему виду и набору функций такой же сервис, как и описанные выше. Но он не отражает фактическую комиссию, хотя о ней можно прочесть, перейдя по ссылкам в этом же окне.





Тарифы на переводы:

между картами «Приорбанка» — бесплатно;

с карт «Приорбанка» на другие карты — 1,2% + 1,9 рубля;

между картами других банков — 1,5% + 1,5 рубля.

Лимиты на переводы:

сумма одной операции — от 0,2 рубля до 900 рублей;

месячный лимит — 4500 рублей;

сумма минимального перевода — 20 копеек;

максимум за один раз — 900 рублей;

максимум за месяц — 4500 рублей.

«МТБанк». Denegram

Старейший из распространенных в Беларуси сервисов перевода между картами разных банков. На этой платформе действуют некоторые другие системы переводов. Работает с картами Visa, MasterCard и «БелКарт», но на «БелКарт» отправителя должна быть система защиты 3D-Secure.





Тарифы на переводы:

между картами «МТБанка» — бесплатно;

между картами других банков — 1,5% от суммы, но не менее 0,49 рубля;

на иностранные карты — 1,5%, но не менее $2.

Лимиты на переводы:

минимальная сумма — 10 копеек;

максимальная сумма — 2100 рублей;

в сутки не более 10 переводов;

за 4 суток — не более 30 операций;

за месяц не более 10 000 рублей.

«Банк ВТБ (Беларусь)». «Переводы с карты на карту»

Работает с картами Visa, MasterCard и «Мир стран СНГ и Грузии». Комиссия видна сразу.





Тарифы на переводы:

переводы между картами «Банка ВТБ (Беларусь)» бесплатны;

на карту «Банка ВТБ (Беларусь)» тоже бесплатно;

между картами других банков — 1,4% от суммы, но не меньше 1 рубля;

на иностранные карты — 1,4%, но не меньше 4 рублей.

Лимиты на переводы:

минимальная сумма — 1 белорусский рубль;

максимальная сумма — $1000;

в сутки разрешается не более 5 переводов на сумму не свыше $1000;

за 7 суток — не свыше 30 операций, не больше чем на $6000;

за месяц не больше 40 операций и $15 000.

«БСБ Банк». «Мгновенный перевод между картами РБ и стран мира»

Работает с картами Visa, MasterCard и «БелКарт». Комиссия до перевода не отражается. Правда, с главной страницы можно зайти в раздел «Лимиты и тарифы».





Тарифы на переводы:

между картами «БСБ Банка» — бесплатно;

между картами других банков — 1,5% от суммы, но не меньше 0,5 рубля;

на иностранные карты — 1,5%, но не меньше 4 рублей.

Лимиты на переводы:

минимальная сумма — 1 рубль;

максимальная сумма — 2000 рублей;

в сутки не более 10 переводов, в сумме не более 4000 рублей;

за неделю — не больше 25 операций, не больше чем на 10 000 рублей;

за месяц не свыше 60 операций и 10 000 рублей.

С нашими картами сервис работал.

«Белагропромбанк». «Система платежей ArtPay»

Система построена по обычным образцам. Работает с картами Visa, MasterCard и «БелКарт».





Тарифы на переводы:

комиссия — 1,5%, минимум 0,99 рубля;

если одна из карт «Белагропромбанка», комиссия — 1,5%, а минимум 0,49 рубля;

переводы за рубеж — 1,5%, минимум 8,99 рубля.

Лимиты на переводы:

минимальная сумма — 1 рубль;

максимальная — 1600 рублей;

суточное ограничение — 5 операций и 5000 рублей;

за 4 суток — 15 операций и 15 000 рублей;

за месяц — 60 операций, 40 000 рублей.

«РРБ Банк». «Переводы между карточками разных банков РБ»

Тоже просто — на одном листе. Но данные нужно вводить руками. Карта отправителя обязательно должна иметь систему защиты 3D-Secure.





Тарифы и лимиты на переводы:

комиссия — 1,5%, минимум 2 рубля;

минимальная сумма — 5 рублей;

максимальная — 500 рублей;

максимум за сутки — 2000 рублей;

за 4 суток — 3000 рублей.

Подробно описывать лимиты, пожалуй, не будем, они в общих чертах совпадают, и мало кто доходит до этих пределов.

«Банк БелВЭБ». «Перевод с карты на карту»

Система тоже простая, удобная, по основным параметрам совпадает с уже описанными. Единственное отличие — «плавающая комиссия»: на 100 рублей у нас выходило 1,8%, а на 1000 рублей — 1,2%. Зачисления на карты «Банка БелВЭБ» происходят без комиссии.





«Белгазпромбанк». «Переводы»

Обслуживает карты Visa и MasterCard. Карта отправителя должна иметь 3D-Secure.





Нюансы:

комиссия всегда 1,5%, но пополнение карт «Белгазпромбанка» — бесплатно;

сумма перевода — от 5 до 500 рублей;

за сутки — не более 2000 рублей;

за 4 суток — 3000 рублей.

«Белинвестбанк». «Перевод денег с карты на карту»

Вариант с простыми условиями. Работает с картами Visa и MasterCard. «БелКарт» принимать деньги может, а оправлять — нет. Тариф — 1,5%, минимум — 0,49 рубля. Переводы между картами «Белинвестбанка» бесплатны.





«Паритетбанк». «Перевод с карты на карту»

Один из самых молодых сервисов. Всё есть, но работает только с картами Visa и MasterCard белорусских банков.





Тарифы на переводы:

комиссия — 1,5%, минимум 1,5 рубля;

между картами «Паритетбанка» — 1,25%, минимум — 1 рубль;

суммы — от 1 до 3000 рублей.

Лимиты на переводы:

в сутки — 5 операций, 3000 рублей;

за 4 суток — 15 операций, 9000 рублей;

в месяц — 60 операций, 24 000 рублей.

«Банк „Дабрабыт“». «Переводы между карточками разных банков РБ»

Обслуживает карты Visa и MasterCard. Система переводов имеет другой интерфейс: все упомянутые работают в одном окне, эта — в двух. Вначале предлагается ввести сумму, отображается комиссия. При этом вам необходимо указать адрес электронной почты. А после по клику «Продолжить» вы переходите на вторую страницу, где вводятся данные карт.





Комиссия здесь — 1,5% плюс 1 рубль. С первой страницы переводов можно войти в раздел тарифов, где размещен pdf-файл, включающий 71 лист, — не очень удобно.

«Идея Банк». «Переводы на карты РБ»

Работает с картами Visa, MasterCard и «БелКарт», для перевода карты должны иметь 3D-Secure. По форме похоже на сервис «Банка „Дабрабыт“»: здесь так же представлено 2 окна, вначале необходимо ввести сумму и почту, а потом — перейти на другую страницу с формами для карт.





На первой странице по клику открываются лимиты на переводы:

сумма операции — от 5 до 500 рублей;

суточный лимит — 2000 рублей;

за 4 суток — 3000 рублей.

На второй странице данные вставляются как обычно.

«Статусбанк». «Переводы по карточкам банков Республики Беларусь»

Работает с картами Visa, MasterCard и «БелКарт», для перевода карты должны иметь 3D-Secure. Еще один сервис с обычными условиями, но необычным интерфейсом. Тут на первой странице нужно выбрать вид перевода из трех вариантов: «С карты другого банка РБ на карту „Статусбанка“», «С карты „Статусбанка“ на карту другого банка РБ» и «С карты другого банка РБ на карту другого банка РБ».





Здесь сразу можно ввести сумму и узнать комиссию, при этом нужно вводить адрес почты. После уже осуществляется переход к более привычным формам для карт. Комиссия за переводы обычная — 1,5%, минимум перевода — 1 рубль, зачисление на карты «Статусбанка» — бесплатно.

Перевод в ЕРИП

Этот способ перевода с карты на карту самый сложный. Некоторые карты его поддерживают, некоторые нет. Иногда в одном банке могут оказаться карты, пополняемые бесплатно через ЕРИП и не имеющие такой возможности. Так, нам удалось бесплатно пополнить «Халву» «МТБанка», а перевести деньги на карту «Белагропроманка» не получилось.





Описывать эту систему сейчас мы не будем — тема заслуживает отдельного обстоятельного материала. Скажем только, что карты разных банков пополняются по-разному: в одних вводят номер карты, в других — номер счета IBAN, в третьих — номер договора, а в четвертых сочетается несколько вариантов. Но тем, кто переводит деньги «по одному и тому же маршруту», разобраться в особенностях переводов ЕРИП стоит. Может быть, даже стоит выбрать карты, которые подходят для бесплатных операций, ведь даже 1,5% в обороте могут вылиться в немалую сумму.