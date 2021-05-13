От $446 в месяц по курсу. Считаем, сколько придется платить за жилье в рассрочку

Источник материала: Onliner Эксперты говорят, что надо ждать: в ближайшем будущем цены должны упасть. Вот только рамки наступления этих туманных времен никто обозначать не берется. Да и можно ли верить всему, что обещают? Застройщики продолжают держать цены и пока даже не делают подкупающих намеков. С кредитами сейчас тоже сложно: истории о переплатах можно запросто рассказывать у костра посреди темного леса — жутко. Так что если под подушкой не скворчит сочная долларовая котлета, вариантов практически не остается. Для таких людей застройщики предлагают квартиры в рассрочку. Но так ли выгодны эти предложения и сколько придется выкладывать ежемесячно? Посчитаем.

Что ищем?

Чтобы цифры приобрели форму и смысл, мы сформулировали относительно скромный запрос для молодой семьи. Будем искать евродвушку (квартиру со свободной планировкой, в которой получится обустроить спальню и гостиную-студию) площадью примерно 45 квадратных метров. В кармане у нас примерно $20 тысяч (в крайнем случае попробуем еще немного занять у родственников), остальную сумму сможем выплатить за несколько лет. Везде выбираем самый легкий путь — минимальный первоначальный платеж и максимальный срок рассрочки.

Многие компании предлагают рассрочку только до окончания строительства, поэтому часть вариантов отметаем сразу: выплатить несколько десятков тысяч долларов за полгода в нашем случае нереально. Поэтому останавливаемся только на тех вариантах, где застройщик готов ждать от трех лет и дольше.

Секретик застройщиков

При общении с застройщиками нужно помнить, что многие из них готовы торговаться. Порой менеджеры могут увеличить срок выплат, сделать скидку или рассмотреть ваши условия — надо только быть настойчивее. Срабатывает это не всегда, но попытаться можно: у нас есть несколько историй о том, как минчане выбивали себе очень солидные скидки. Кстати, если у вас тоже получилось, расскажите об этом в комментариях или напишите на dm@onliner.by.

Также стоит учесть, что в случае 100% оплаты многие застройщики предлагают скидку. Обычно она рассматривается в индивидуальном порядке и зависит от многих факторов.

Варианты расположены по возрастающей в зависимости от суммы ежемесячного платежа.

«Минск-Мир». $19 137 сразу и потом 8,3 года по $446 в месяц





В адрес Dana Holding's всегда сыпалось много критики, но это не останавливало белорусов тысячами скупать квартиры у строительного гиганта. Сегодня этот великан предлагает квартиры только в «Минск-Мире», но на самый длительный среди конкурентов срок — до 100 месяцев.

Растет безразмерный ЖК довольно быстро, поэтому варианты есть. Для расчета мы выбрали два 25-этажных монолитно-каркасных дома, которые сдаются уже в этом июне — «Мумбаи» и «Бангкок». Цены застройщик указывает в евро, но мы для удобства сравнения переведем их в доллары.

При 100% оплате «квадрат» здесь стоит €890 (примерно $1079 на момент написания материала), а если среди близких родственников есть работники сферы IT, образования или медицины, то покупателям предлагают скидку в €30 за квадратный метр (где-то $36). Цена в рассрочку будет выше, суммы указаны в таблице.

После нашего запроса застройщик предложил два варианта евродвушек — площадью 39 и 45 «квадратов». Мы выбрали вторую, чтобы сравнение с предложениями других застройщиков было релевантным.









Жилой комплекс Застройщик Площадь Стоимость квартиры в рассрочку Стоимость квартиры при 100% оплате Цена за «квадрат» в рассрочку Цена за «квадрат» при 100% оплате Срок рассрочки Первоначальный платеж Ежемесячный платеж Переплата «Минск-Мир» Dana Holding's 45 кв. м $63 737 $46 700 $1416 $1038 8,3 года $19 137 $446 $17 037

«Зеленая гавань». $23 940 сразу и потом 5 лет от $604 до $914 в месяц





В этом году «А-100 Девелопмент» предложил новые квартиры в жилом комплексе «Зеленая гавань». Первый ситихаус обещают сдать в начале следующего года. Застройщик презентует новостройку как дом повышенной комфортности с мансардными квартирами, террасами, эксплуатируемой кровлей и закрытым двором.

Сейчас за жилье площадью 42,76 квадратных метра просят $59 850. Такая сумма ждет тех, кто вносит 100% предоплату. В случае длительной рассрочки стоимость вырастает на 3,3%. График выплат согласно калькулятору — от $914 в первый месяц и до $604 в последний.

В помещениях предусмотрены французские окна и потолки высотой 2,8 метра. У каждой квартиры будет свое плоскостное парковочное место с обратной стороны дома.

Жилой комплекс Застройщик Площадь Стоимость квартиры в рассрочку Стоимость квартиры при 100% оплате Цена за «квадрат» в рассрочку Цена за «квадрат» при 100% оплате Срок рассрочки Первоначальный платеж Ежемесячный платеж Переплата «Зеленая гавань» «А-100 Девелопмент» 42,76 кв. м $61 825 $59 850 $1445 $1400 5 лет $23 940 От $914 в первый месяц до $604 в последний $1975

«Квартал на Грушевке». $11 176 сразу и потом 5 лет по $960 в месяц





Совсем недавно около станции метро «Грушевка», на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса, началось строительство нового жилого комплекса, состоящего из шести высотных домов. Его возводит компания «ГрандХаузИнжениринг».

Первым возводится 19-этажный жилой дом в границах проспекта Дзержинского, улицы Щорса и проспекта Жукова. Проектом предусмотрен монолитный железобетонный каркас. Все квартиры будут сдаваться в черновой отделке, с улучшенной штукатуркой стен и цементно-песчаной стяжкой по звукоизоляционному слою. Есть возможность купить квартиру со свободной планировкой.

Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию — март 2023 года. По периметру «Квартала на Грушевке» разместятся детские площадки, тренировочные workout-зоны и другие места отдыха для детей и взрослых. Полная реализация проекта рассчитана до 2026 года.

Возведение квартала ведется с привлечением немецкого инвестиционного капитала. Вместе с новостью о старте продаж застройщик объявил о возможности оплаты в рассрочку. Нужно внести не меньше 20%, а выплачивать можно до 5 лет. В индивидуальном порядке обсуждается и возможность увеличения срока до 7 лет, но для удобства сравнения остановимся на пятилетнем варианте.

Квартира площадью 44 «квадрата» при внесении полной стоимости обойдется в $55 880. В таком случае квадратный метр будет стоить $1270. Покупка в рассрочку увеличит цену до $69 291.





Застройщик Площадь Стоимость квартиры в рассрочку Стоимость квартиры при 100% оплате Цена за «квадрат» в рассрочку Цена за «квадрат» при 100% оплате Срок рассрочки Первоначальный платеж Ежемесячный платеж Переплата «ГрандХаузИнжениринг» 44 кв. м $68 776 $55 880 $1563 $1270 5 лет $11 176 $960 $12 896

«Левада». $21 924 сразу и потом 5 лет по $1013 в месяц





Еще 5 лет назад на этом месте была птицефабрика имени Крупской. Потом один из крупнейших минских девелоперов приобрел ее почти за $9 миллионов, а уже сегодня можно оценить первые результаты работы застройщика. Почти две сотни тысяч квадратных метров жилья, многофункциональный комплекс, школа, детские сады — и это только начало большого ЖК «Левада», возводимого на противоположном от Dreamland берегу Свислочи.

Это комплекс с умеренной плотностью, двором без машин и ландшафтным дизайном. Пока здесь готовы всего несколько домов.

Рассрочку «Айрон» предлагает только на готовые дома. Поскольку жилой комплекс нельзя назвать обычным спальником, цены здесь выше среднего. Жилье сдается без отделки. Застройщик выполняет стяжку и штукатурку стен, делает «холодное» остекление лоджий, устанавливает окна ПВХ и металлические входные двери, разводит электрику, устанавливает розетки и выключатели, подводит оптоволокно, ставит счетчики воды, тепла и электроэнергии, подключает унитаз.

Застройщик Площадь Стоимость квартиры в рассрочку Стоимость квартиры при 100% оплате Цена за «квадрат» при 100% оплате Цена за «квадрат» в рассрочку Срок рассрочки Первоначальный платеж Ежемесячный платеж Переплата «Айрон» 50,4 кв. м $82 704 $73 080 $1450 $1641 5 лет $21 924 $1013 $9624

«Петровщина». $23 055 сразу и потом 5 лет по $1065 в месяц





Жилой комплекс «Петровщина» в народе прозвали «Шмелем» — из-за желто-полосатой раскраски. Первый дом уже сдан, и специалист из «Эво Лэнда» Дмитрий Смоленский весьма лестно отозвался о качестве строительства.

Как мы уже писали, этот ЖК — детище хорошо известного минчанам девелопера «Айрон», который в последние годы был сосредоточен на «освоении» проспекта Дзержинского. Дома застройщик сдает с черновой отделкой и часто с уже возведенными межкомнатными перегородками. Нередко обозначенные в договорах сроки компания не только выполняет, но и перевыполняет — большинство многоэтажек вводятся в эксплуатацию намного раньше обещанного.

Застройщик Площадь Стоимость квартиры в рассрочку Стоимость квартиры при 100% оплате Цена за «квадрат» в рассрочку Цена за «квадрат» при 100% оплате Срок рассрочки Первоначальный платеж Ежемесячный платеж Переплата «Айрон» 53 кв. м $86 955 $76 850 $1641 $1450 5 лет $23 055 $1065 $10 105

Smart. $16 763 сразу и потом 3 года по $1086 в месяц





Этот монолитно-каркасный жилой комплекс строят на улице Прилукской, между станциями метро «Грушевка» и «Михалово». Квартиры первой и второй очереди уже проданы, выдача ключей от квартир третьей очереди назначена на 4 квартал 2023 года.

Под 13-этажным жилым домом, построенным буквой П, будет находиться двухуровневый паркинг, рассчитанный на 466 машин. Места там можно купить или арендовать с правом выкупа. На первых этажах жилого комплекса будут располагаться коммерческие помещения.

На сайте компании указаны характеристики продаваемых квартир: покупатели получают стяжку пола, штукатурку стен, унитаз, разведенную электрику, окна и входную дверь. Высота потолков — 2,7 метра. В случае 100% оплаты или большого первоначального взноса застройщик предлагает скидки, которые обсуждаются в индивидуальном порядке.





Застройщик Площадь Стоимость квартиры в рассрочку Стоимость квартиры при 100% оплате Цена за «квадрат» в рассрочку Цена за «квадрат» при 100% оплате Срок рассрочки Первоначальный платеж Ежемесячный платеж Переплата «Ника Проект» 41,39 кв. м $55 877 Скидка обсуждается индивидуально $1350 Обсуждается индивидуально 3 года $16 763 $1086 Зависит от договоренности

«Монтерей». $26 887 сразу и потом 3 года по $1387 в месяц





Этот жилой комплекс находится прямо через дорогу от «Олимпик Парка» и официально состоит из трех домов, образующих прямоугольник — он же небольшой внутренний двор. Наружные стены домов выполнены из поризованного керамического блока (недешевый, а оттого нечастый гость у минских девелоперов), внутри — газосиликат и керамзитобетон. Судя по всему, «Тапас» сделал дом таким, каким обещал с самого начала.

Максимальная высота этих домов — 6 этажей. Покупателей радуют большими окнами, потолками от трех метров и закрытым от машин двором.

В качестве примера рассматриваем евродвушку на втором этаже первого дома. «Тапас» предлагает беспроцентную рассрочку — «квадрат» стоит столько же, сколько при 100% оплате. В других ЖК застройщика, представленных ниже, действует такая же система.





Застройщик Площадь Стоимость квартиры в рассрочку Стоимость квартиры при 100% оплате Цена за «квадрат» в рассрочку Цена за «квадрат» при 100% оплате Срок рассрочки Первоначальный платеж Ежемесячный платеж Переплата «Тапас» 47 кв. м $76 820 $76 820 $1670 $1670 3 года $26 887 $1387 0

MOD House. $42 160 сразу и потом 3 года по $1756 в месяц





Этот заметный столбик уже несколько месяцев скучает без строителей, но «Тапас» обещает возобновить работы, когда передаст объект другому генподрядчику.

Дом премиум-класса начали строить в ноябре 2019 года. Он находится на проспекте Дзержинского, прямо напротив гостиницы Renaissance. Многоэтажку обещали сдать в конце 2021-го, но этому вряд ли суждено сбыться: пока даже не все из 23 этажей выведены.

«MOD house станет первым жилым домом в стране с алюминиевым остеклением фасадов. Будущих жильцов ждут квартиры с увеличенными оконными проемами, лоджии с остеклением в пол, а также окна с энергоэффективными стеклами „триплекс“», — рассказывал нам застройщик.

На квартиры, расположенные со второго по четвертый этаж, застройщик предлагает скидки до $170 за квадратный метр. Евродвушек тут нет, но есть евротрешки. Считаем.





Застройщик Площадь Стоимость квартиры в рассрочку Стоимость квартиры при 100% оплате Цена за «квадрат» в рассрочку Цена за «квадрат» при 100% оплате Срок рассрочки Первоначальный платеж Ежемесячный платеж Переплата «Тапас» 61,68 кв. м $105 400 $105 400 $1700 $1700 3 года $42 160 $1756 0

«Олимпик Парк». $26 880 сразу и потом 2 года по $2240





Этот масштабный проект застройщик завершил в конце прошлого года. «Олимпик Парк» включает в себя 19 жилых домов высотой от 6 до 9 этажей, 6 дуплексов, 13 коттеджей, физкультурно-оздоровительный центр с ледовой ареной, ресторан на берегу водоема, школу, детский сад и множество коммерческих объектов. Ради строительства ЖК была сокращена площадь заказника, что наделало немало шуму в свое время.

Первая часть комплекса уже введена в эксплуатацию, но строительство продолжается. Рассмотрим вариант с рассрочкой на примере квартир в доме №12.





Застройщик Площадь Стоимость квартиры в рассрочку Стоимость квартиры при 100% оплате Цена за «квадрат» в рассрочку Цена за «квадрат» при 100% оплате Срок рассрочки Первоначальный платеж Ежемесячный платеж Переплата «Тапас» 48 кв. м $67 200 $67 200 $1400 $1400 2 года $26 880 $2240 0

«Фарфоровый». $22 900 сразу и потом 2 года по $2226 в месяц





Фарфоровый завод в границах проспекта Машерова, улиц Кропоткина и Червякова закрылся больше десяти лет назад. Площадку несколько раз выставляли на торги, и в конечном счете лакомый кусок достался компании «Инфореалт». Спустя несколько лет застройщик приступил к сносу старых построек и возведению жилых домов из монолитного каркаса с блочными стенами и вентилируемым фасадом.

Первую очередь строительства обещают закончить уже в сентябре этого года. Помимо трех жилых домов здесь обещают четыре подземных паркинга, три бизнес-центра, СПА-центр, детский сад, продуктовый магазин, фуд-корт и много других объектов инфраструктуры.

Квартиры сдаются без отделки. Рассмотрим один из вариантов.

Застройщик Площадь Стоимость квартиры в рассрочку Стоимость квартиры при 100% оплате Цена за «квадрат» в рассрочку Цена за «квадрат» при 100% оплате Срок рассрочки Первоначальный платеж Ежемесячный платеж Переплата «Инфореалт» 47,71 кв. м $76 336 Скидка обсуждается индивидуально $1600 Обсуждается индивидуально 2 года $22 900 $2226 Зависит от договоренности

Общая таблица-сравнение

Жилой комплекс Застройщик Площадь Стоимость квартиры в рассрочку Стоимость квартиры при 100% оплате Цена за «квадрат» в рассрочку Цена за «квадрат» при 100% оплате Срок рассрочки Первоначальный платеж Ежемесячный платеж Переплата «Минск-Мир» Dana Holding's 45 кв. м $63 737 $46 700 $1416 $1038 8,3 года $19 137 $446 $17 037 «Зеленая гавань» «А-100 Девелопмент» 42,76 кв. м $61 825 $59 850 $1445 $1400 5 лет $23 940 От $914 в первый месяц до $604 в последний $1975 «Квартал на Грушевке» «ГрандХаузИнжениринг» 44 кв. м $68 776 $55 880 $1563 $1270 5 лет $11 176 $960 $12 896 «Левада» «Айрон» 50,4 кв. м $82 704 $73 080 $1450 $1641 5 лет $21 924 $1013 $9624 «Петровщина» «Айрон» 53 кв. м $86 955 $76 850 $1641 $1450 5 лет $23 055 $1065 $10 105 Smart «Ника Проект» 41,39 кв. м $55 877 Скидка обсуждается индивидуально $1350 Обсуждается индивидуально 3 года $16 763 $1086 Зависит от договоренности «Монтерей» «Тапас» 47 кв. м $76 820 $76 820 $1670 $1670 3 года $26 887 $1387 0 MOD House «Тапас» 61,68 кв. м $105 400 $105 400 $1700 $1700 3 года $42 160 $1756 0 «Олимпик Парк» «Тапас» 48 кв. м $67 200 $67 200 $1400 $1400 2 года $26 880 $2240 0 «Фарфоровый» «Инфореалт» 47,71 кв. м $76 336 Скидка обсуждается индивидуально $1600 Обсуждается индивидуально 2 года $22 900 $2226 Зависит от договоренности

От редакции: если у вас есть история о том, как вы торговались с застройщиком и добились послаблений, пишите на dm@onliner.by.

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